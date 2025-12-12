Viajes
Los aeropuertos de Euskadi alcanzan los 581.000 pasajeros en el mes de noviembre

Según ha informado Aena, el Aeropuerto de Bilbao ha cerrado noviembre con 526 994 pasajeros, el Aeropuerto de San Sebastián con 31 918 y el de Vitoria-Gasteiz con 22 187.

Aeropuerto de Bilbao. Foto de archivo

El Aeropuerto de Bilbao ha cerrado noviembre con 526 994 pasajeros, lo que implica una subida del 9,3 % respecto al mismo mes de 2024. Esto hace que el pasado mes sea el mejor noviembre de la historia en la infraestructura vizcaína desde su apertura en 1948. 

En lo que va de año, el aeropuerto ha registrado un total de 6 542 661 pasajeros, un 4,1 % más que en el mismo periodo de 2024, lo que también supone un récord histórico. 

El aeropuerto de San Sebastián roza los 32 000 pasajeros

El Aeropuerto de San Sebastián, por su parte, ha finalizado el mes de noviembre con 31 918 pasajeros, un 9,5 % menos que en el mismo mes de 2024. 

Según ha informado Aena, desde comienzos de año el tráfico de pasajeros en el aeropuerto ubicado en Hondarribia ha registrado 440 525 viajeros, un 3,7 % menos que entre enero y noviembre de 2024.

El Aeropuerto de Vitoria supera los 22 000 

El Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz ha registrado en noviembre un total de 22 187 pasajeros, un 35,8 % más que en el mismo mes de 2024, lo que también le convierte en el mejor noviembre de su historia. 

Según los datos de enero-noviembre, ha registrado 279 327 viajeros, un 14 % más que en el acumulado desde enero de 2024. 

