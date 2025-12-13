Los agricultores de Iparralde bloquean la A64 en protesta por las medidas contra la dermatosis nodular
El Gobierno francés ha tomado medidas drásticas para controlar la enfermedad y ha ordenado que se sacrifiquen todas las vacas de una granja en caso de que aparezca algún caso positivo. Los ganaderos seguirán protestando hasta el lunes para trasladar su "indignación" al Gobierno de Macron.
Los agricultores de Ipar Euskal Herria han llevado este sábado tractores a la carretera y han bloqueado la autopista A64 entre Toulouse y Baiona en protesta por las medidas adoptadas por el Gobierno francés contra la dermatosis nodular, movilizaciones que arrancaron el viernes por la noche y que los ganaderos pretenden alargar hasta el lunes bloqueando el tráfico. Para ello, han bloqueado la vía con sus tractores y han prendido fuego a bolas de paja.
Además de en Iparralde, los ganaderos están llevando protestas en 13 departamentos en todo el Estado francés.
Los agricultores quieren denunciar las medidas acordadas por el Gobierno francés para prevenir la dermatosis nodular por "excesivas". En Iparralde no ha habido aún ningún caso de esta enfermedad que afecta al ganado vacuno, y todas las vacas van a ser vacunadas la semana que viene (cerca de un millón de animales), pero los ganaderos temen que surja algún caso y que sean obligados a sacrificar a todas reses. Según el protocolo, en caso de contagio de algún animal, es necesario sacrificar a todas las vacas de la granja.
Los ganaderos consideran que la medida es demasiado drástica y por eso, los principales sindicatos del sector, incluida Euskal Laborarien Batasuna, han convocado protestas.
La enfermedad afecta actualmente a cuatro departamentos en Occitania: los Pirineos Orientales, Ariege, Altos Pirinéos y Alto Garona, donde se anunció un caso ayer.
Además de las medidas contra la dermatosis nodular, los ganaderos también quieren denunciar la actitud del gobierno de Macron hacia las protestas, por dar instrucciones a la Policía para que arremeta con dureza contra los manifestantes. Los agricultores insisten en que no son "delincuentes" sino ciudadanos que defienden su profesión. "No tenemos otra salida", explican.
