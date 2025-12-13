Ipar Euskal Herriko laborariek A64a blokeatu dute dermatosi nodularraren aurkako neurriak salatzeko
Mobilizazioak bart abiatu dituzte, errepidean traktoreak eta lasto fardoak jarrita. Gaixotasuna kontrolatzeko, neurri zorrotzak hartu ditu Frantziako Gobernuak, eta kasuren bat agertuz gero, etxaldeko behi guztiak hiltzeko agindua eman du. Abeltzainek astelehenera arte jarraituko dute protestan, Macronen gobernuari euren “haserrea” helarazteko.
Ipar Euskal Herriko laborariek traktoreak eraman dituzte gaur errepidera, eta A64 autobidea blokeatu dute, dermatosi nodularrari aurre egiteko neurriak salatzeko. Mobilizazioak ostiral gauean abiatu zituzten, eta abeltzainen asmoa da astelehenera arte egotea bideak blokeatzen. Behientzat beharko luketen lastoari su eman diote, eta bidea trabatu dute horrela.
Frantziako Gobernuak dermatosi nodularrari aurre egiteko adostutako neurriak dituzte jomugan laborariek. Ipar Euskal Herrian ez da oraindik behiei erasaten dieten gaixotasunaren kasurik izan, baina abeltzainek gertu sumatzen dute. Aziendaren batean animaliaren bat kutsatuz gero, etxaldeko behi guztiak hiltzeko agindua emana du Parisek.
Neurria zorrotzegia dela uste dute abeltzainek, eta horregatik deitu dituzte protestak sektoreko sindikatu nagusiek, Euskal Laborarien Batasunak barne.
Dermatosi nodularraren kontrako neurriak ez ezik, Macronen gobernuak protestekiko duen jarrera ere salatu dute abeltzainek; izan ere, Poliziari agindua eman omen dio manifestarien aurka gogor oldartu dadin. Laborariek azpimarratu dutenez, ez dira “gaizkileak”, euren ogibidea defendatzen duten laborariak baizik. “Ez dugu beste irtenbiderik”, azaldu dute.
