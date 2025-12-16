Jóvenes
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Un estudio refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno. Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Más del 85 % de los jóvenes de Euskadi y Navarra que trabajan fuera de su territorio desea regresar a su lugar de origen, lo que supondría recuperar unos 35 700 perfiles profesionales de alta cualificación para estas comunidades autónomas, según ha revelado un estudio.

El dato está contenido en un informe sobre la juventud emigrante de Euskadi y Navarra elaborado por Deusto Business School y Artizarra Fundazioa, organización sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y empresarios vascos y navarros comprometidos con el desarrollo sostenible del territorio, con el fin de impulsar el diseño de procesos que permitan recuperar ese talento.

El estudio, según sus promotores, refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno.

Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.

Según el estudio, entre los motivos de su salida predominan el empleo y desarrollo profesional, así como la búsqueda de mejores salarios y proyección profesional como factores claves.

Por su parte, los principales frenos que encuentran para materializar su regreso son la falta de oportunidades laborales y proyectos de interés, de reconocimiento profesional, y el problema de acceso a la vivienda en estos territorios, según el informe.

Ante ello, sus autores consideran que en Euskadi y Navarra se deben establecer acciones para frenar la emigración de talento joven y generar condiciones para el retorno, así como fortalecer una diáspora activa, conectada y comprometida con el arraigo al territorio.


Jóvenes Trabajo Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

Te puede interesar

satse euskadi erizainak enfermeria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ministerio de Sanidad llega a un preacuerdo con la mayoría de sindicatos, que suspenden la huelga de enero

El preacuerdo al que han llegado las centrales CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig-Saúde en la mesa de negociación del estatuto marco incorpora reivindicaciones como la jornada de 35 horas semanales y avances en la jubilación parcial y anticipada. Los sindicatos médicos, por su parte, mantienen las movilizaciones a la espera de reunirse con Sanidad.

Cargar más