Más del 85 % del talento joven de Euskadi y Navarra que trabaja fuera desea regresar

Más del 85 % de los jóvenes de Euskadi y Navarra que trabajan fuera de su territorio desea regresar a su lugar de origen, lo que supondría recuperar unos 35 700 perfiles profesionales de alta cualificación para estas comunidades autónomas, según ha revelado un estudio.



El dato está contenido en un informe sobre la juventud emigrante de Euskadi y Navarra elaborado por Deusto Business School y Artizarra Fundazioa, organización sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y empresarios vascos y navarros comprometidos con el desarrollo sostenible del territorio, con el fin de impulsar el diseño de procesos que permitan recuperar ese talento.



El estudio, según sus promotores, refleja que unos 30 000 jóvenes de la CAV y 12 000 navarros, de entre 25 y 40 años, trabajan fuera de su territorio de origen y que la mayoría reclama políticas activas para favorecer su retorno.



Esa diáspora joven tiene perfiles de alta cualificación como ingenierías, gestión empresarial y ramas STEM y su estancia es prolongada, ya que el 60 % lleva más de seis años fuera de su lugar de origen.



Según el estudio, entre los motivos de su salida predominan el empleo y desarrollo profesional, así como la búsqueda de mejores salarios y proyección profesional como factores claves.



Por su parte, los principales frenos que encuentran para materializar su regreso son la falta de oportunidades laborales y proyectos de interés, de reconocimiento profesional, y el problema de acceso a la vivienda en estos territorios, según el informe.



Ante ello, sus autores consideran que en Euskadi y Navarra se deben establecer acciones para frenar la emigración de talento joven y generar condiciones para el retorno, así como fortalecer una diáspora activa, conectada y comprometida con el arraigo al territorio.





