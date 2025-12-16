Kanpoan lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako talentu gazteen % 85ek baino gehiagok itzuli nahi dute
Ikerketa baten arabera, sorterritik kanpo lan egiten dute 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000k, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte haien etxera itzultzeko. Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzeileak eta STEM adarreko langileak, besteak beste. Gainera, egonaldi luzea egiten duten atzerrian, % 60k sei urte baino gehiago ematen dituzte sorterritik kanpo.
Beren lurraldetik kanpora lan egiten duten Euskadiko eta Nafarroako gazteen % 85ek baino gehiagok jaioterrira itzuli nahi dute. Horrek esan nahi du autonomia erkidego horietara kualifikazio handiko 35.700 profil profesional bueltatuko liratekeela.
Deusto Business Schoolek eta Artizarra Fundazioak Euskadiko eta Nafarroako gazte migratzaileei buruz egindako txosten batek jaso ditu datuok. Erakunde hori irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta lurraldearen garapen jasangarriarekin konpromisoa duten euskal eta nafar profesionalak eta enpresaburuak biltzen ditu, talentu hori berreskuratzea ahalbidetuko duten prozesuak dieseina daitezen bultzatzeko.
Azterlanaren sustatzaileen arabera, 25 eta 40 urte bitarteko EAEko 30.000 gaztek eta Nafarroako 12.000 gaztek beren jatorrizko lurraldetik kanpo lan egiten dute, eta gehienek politika aktiboak eskatzen dituzte itzultzeko.
Gazteen diaspora horretan kualifikazio handiko profilak daude, ingeniariak, enpresa-kudeatzaileak eta STEM adarreko adituak, besteak beste. Egonaldi luzea egiten dute kanpoan, % 60k sei urte baino gehiago eramaten dute beren sorterritik kanpo.
Azterlanaren arabera, lanagitik eta garapen profesionalagatik joaten dira batik bat, eta funtsezko faktoreak soldata hobeak eta proiekzio profesionala bilatzea.
Bestalde, itzultzeko oztopo nagusiak honako hauek dira, txostenaren arabera: lan-aukerarik eta proiektu interesgarririk eza, aitorpen profesionalerako proiekturik eza eta Euskal Herriko lurralde horietan etxebizitza eskuratzeko dagoen arazoa.
Horren aurrean, ikertzaileek uste dute Euskadin eta Nafarroan talentu gaztearen emigrazioa geldiarazteko eta itzul daitezen baldintzak sortzeko ekintzak ezartzea beharrezko dela, bai eta diaspora aktiboa, konektatua eta lurraldean sustraitzearekin konprometitua egotea indartzea ere.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadiko Anguleroen Elkarteak epaitegietara joko du arrantzan irten ahal izateko
ORAINek jakin ahal izan duenez, anguleroek ez dute beste irtenbiderik ikusi. EAEko anguleroak kexu daude Eusko Jaurlaritzak aurtengo angularen arrantza-kanpaina bertan behera utzi duelako, Espainiar eta Frantziar estatuetako beste anguleroek arrantza baimenduta izango duten bitartean. Eusko Jaurlaritzak erabakia errespetatzen duela adierazi du.
Osakidetzak 5.425 lanpostuko lan-eskaintza publikoa deituko du 2026an
Berrikuntza gisa, desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako 25 lanpostu eskainiko dira, zeladore eta zerbitzu langile kategorietarako. Horrez gain, betetzen zailak diren postuak eskuratzeko bigarren Lan Eskaintza Publikoa (LEP) deituko du Osakidetzak datorren urtean, oraindik hutsik dauden postu guztiak betetzeko asmoz.
Talgok Deutsche Bahn operadorearekin adostu du 230 modeloaren hornidura-kontratua 79 trenetik 60ra murriztea
Akordio horrek fabrikazio irismena 79 trenetik 60ra murriztea jasotzen du, baina eskaera 100 trenera arte luzatzea ahalbidetuko lukeen esparru kontratuari eutsiz, eta, aldi berean, epe luzerako errebisio eta mantentze lan kontratu berri bat gehitzen du, baita proiektuaren egutegia doitzea ere, besteak beste.
12 kilometroko kamioi ilarak AP-8an, Irun parean, Baionarako bidean, ibilgailu astunentzat muga itxi ondoren
Bidegik inguru horretatik ez igarotzeko gomendatu die kamioiei, eta, ibilgailu arinei, berriz, arretaz gidatzeko eta ahal den neurrian AP-8a ez erabiltzeko.
Lan Ministerioak CCOO eta UGT sindikatuekin akordio bat lortu du heriotzagatiko baimenak luzatzeko
Akordioarekin, bi lanegunetik 10 lanegunera luzatuko lirateke senide baten heriotzagatiko baimenak. Lan Ministerioak Parlamentuko taldeekin negoziatuko du, araua onartzen dela bermatzeko.
Greba deialdia errespetatu arren, Torresek uste du ez dela Euskadin gutxieneko soldata lortzeko "modurik onena"
Eusko Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Ekonomia, Enplegu eta Lan kontseilariak esertzeko eta hitz egiteko eskatu die sindikatuei eta patronalari "elkarrizketa baita beti, akordioak lortzeko irtenbiderik onena".
Laborariek protestan jarraituko dute Laborantza ministroak dermatosi nodularraren inguruko protokoloa aldatu arte
Hirugarren egunez, Iparraldeko abeltzainek A64 autobidea trabatu dute dermatosi nodularraren kontra Parisek abiatutako protokoloa salatzeko. Animalia bat kutsatuz gero, etxaldeko behi guztiak hiltzea agindu du Gobernuak. Protokoloa aldatu arte mobilizatzen jarraituko dutela ohartarazi dute laborariek.
Xabier Sagredo BBKren presidenteak kargua utziko du
EITBk jakin duenez, "arrazoi profesionalengatik" hartu du erabakia.
Gutxieneko Soldata propioaren aldeko grebaren aurrean, "egunsentira arte" negoziatzearen alde dago Eusko Ganbera, baina "mehatxurik gabe"
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru eta Etxaldek martxoaren 17rako Hegoaldean greba orokorra deitu ostean, Gregorio Rojo Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako ganberen arteko aliantzaren presidenteak sindikatuekin hitz egitearen alde egin du.