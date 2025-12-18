Agricultores de toda Europa toman Bruselas para protestar por la reforma de la PAC y el acuerdo con Mercosur

El Gobierno de Navarra quiere vacunar todas las vacas, toros y terneros, algo a lo que también se ha mostrado favorable el sector. En la CAV, por el contrario, varios ganaderos se han mostrado contrarios a ello por considerar que, en caso de vacunarse, repercutiría en el valor económico de la carne. Sin embargo, de aparecer un solo caso, provocaría el sacrificio de todas las reses de la granja.