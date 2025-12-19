INDUSTRIA
El comité de CAF pide a la dirección que el contrato se traduzca en empleo de calidad "para los trabajadores y las subcontratas"

Euskaraz irakurri: CAFeko batzordeak zuzendaritzari eskatu dio kontratua kalitatezko enplegua izan dadila "langileentzat eta azpikontratentzat"
Mikel Fernandino, delegado del sindicato LAB, afirma que la noticia es muy importante, "sobre todo por la dimensión y porque es un proyecto europeo".

X