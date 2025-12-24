El grupo UVESCO, propietario de BM Supermercados y Super Amara, ha confirmado la adquisición del 100% de la compañía por parte de un consorcio de inversores vascos liderado por su actual CEO, Ángel Jareño, lo que devuelve la empresa a manos locales tras la salida del fondo francés PAI Partners.

El acuerdo, firmado este lunes, permitirá que el grupo recupere el control vasco de su accionariado, tras varios años en los que el fondo galo poseía la mayoría del capital. El cierre definitivo de la operación está previsto para el primer trimestre de 2026, una vez se completen los trámites administrativos habituales.

Junto a Ángel Jareño, en el consorcio comprador participan las familias fundadoras de Uvesco, así como Stellum Capital, Inveready e Indar Kartera, vehículo financiero vinculado a Kutxabank. La operación se presenta como una apuesta por la continuidad del modelo de negocio, el crecimiento sostenible y el arraigo territorial del grupo.

UVESCO cuenta actualmente con 344 establecimientos y más de 7.000 personas en plantilla, con presencia en Euskadi, Navarra, Cantabria, La Rioja y varias comunidades del entorno, además de cuatro plataformas logísticas.

Este movimiento se enmarca en un contexto más amplio de refuerzo del capital vasco en empresas estratégicas. En los próximos días está previsto que se confirme también la compra de AYESA (antigua Ibermática) por parte de otro consorcio vasco, una operación que consolidaría esta tendencia en el ámbito tecnológico e industrial.