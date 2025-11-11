Un grupo de inversores vascos cierra una oferta de más de 700 millones para comprar Uvesco
Un grupo de inversores vascos ha cerrado una propuesta por valor de más de 700 millones de euros para adquirir el grupo de distribución Uvesco, matriz de las marcas BM y Super Amara, con el fin de garantizar su arraigo en Euskadi, han informado a EFE fuentes próximas a la operación.
La propuesta, liderada por el actual consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, y varios ejecutivos de la compañía, se prevé trasladar este mismo mes al fondo francés PAI Partners, que en abril de 2022 se hizo con la participación mayoritaria del grupo de distribución que, no obstante, mantuvo su sede en Irun (Gipuzkoa).
El grupo Uvesco, matriz de los supermercados BM y Super Amara, ya advirtió el pasado mes de mayo de la necesidad de avanzar en las negociaciones de una alianza público privada para dar entrada a un "proyecto de arraigo" en el caso de que PAI decidiera vender su parte y surgieran otras opciones de compra como la que planteó en su día Carrefour que finalmente no salió adelante.
El presidente del grupo, José Ramón Fernández de Barrena, dijo entonces que había que estar preparados para el hipotético caso de que PAI Partners decidiera desinvertir y vender su participación con el fin de garantizar el arraigo de la empresa en Euskadi.
El Grupo Uvesco logró en 2024 un crecimiento récord del 10,6 % en ventas, que se elevaron a 1.186 millones de euros, y cerró el ejercicio con una plantilla de 7.142 trabajadores y 336 supermercados en España, ubicados fundamentalmente en Euskadi, Navarra, La Rioja y Madrid.
