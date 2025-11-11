Banaketa-taldea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EAEko inbertitzaile talde batek 700 milioitik gorako eskaintza itxi du Uvesco erosteko

BM eta Super Amara supermerkatuetako banaketa-taldeak % 10,6 handitu zituen salmentak 2024an, markak hautsita. 

20180122145612_grupo-uvesco_
Uvesco taldeko BM supermerkatuaren irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EAEko inbertitzaile talde batek 700 milioi eurotik gorako proposamena egin du Uvesco banaketa-taldea erosteko. BM eta Super Amara supermerkatuen matrizea da Uvesco, eta salmenta-operazio horrek Euskadin duen errotzea bermatzea du helburu, taldearen gertuko iturriek EFEri jakinarazi diotenez.

Proposamena, Angel Jareño Uvescoko egungo kontseilari delegatua eta konpainiako zenbait exekutibo buru direla, hilabete honetan bertan PAI Partners funts frantsesera lekualdatzea aurreikusten da. Funts hori 2022ko apirilean egin zen, banaketa-taldearen gehiengo partaidetzarekin eta, hala ere, Irunen (Gipuzkoa) mantendu zuen egoitza.

Uvesco taldeak, BM eta Super Amara supermerkatuen matrizeak, maiatzean ohartarazi zuen beharrezkoa zela aliantza publiko pribatu baten negoziazioetan aurrera egitea, "errotze-proiektu" bati sarrera emateko, baldin eta PAIk bere zatia saltzea erabakiko balu eta erosteko beste aukera batzuk sortuko balira, hala nola Carrefourrek bere garaian planteatutakoa, azkenean aurrera atera ez zena.

Taldeko presidenteak, Jose Ramon Fernandez de Barrenak, esan zuen prest egon behar zela PAI Partnersek bere partaidetza desinbertitzea eta saltzea erabakitzen zuen kasurako, enpresak Euskadin duen sustraitzea bermatzeko.

Uvesco Taldeak % 10,6ko hazkunde errekorra lortu zuen 2024an salmentetan (1.186 milioi euro), eta ekitaldia 7.142 langilerekin eta 336 supermerkaturekin itxi zuen Espainian, batez ere Euskadin, Nafarroan, Errioxan eta Madrilen. 

Uvesco Taldeak Ercoreca supermerkatuak erosi ditu
Bideoa: Uvesco Taldeak beste sei BM supermerkatu irekiko ditu Euskadin
Supermerkatuak Euskal Autonomia Erkidegoa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X