EAEko inbertitzaile talde batek 700 milioitik gorako eskaintza itxi du Uvesco erosteko
BM eta Super Amara supermerkatuetako banaketa-taldeak % 10,6 handitu zituen salmentak 2024an, markak hautsita.
EAEko inbertitzaile talde batek 700 milioi eurotik gorako proposamena egin du Uvesco banaketa-taldea erosteko. BM eta Super Amara supermerkatuen matrizea da Uvesco, eta salmenta-operazio horrek Euskadin duen errotzea bermatzea du helburu, taldearen gertuko iturriek EFEri jakinarazi diotenez.
Proposamena, Angel Jareño Uvescoko egungo kontseilari delegatua eta konpainiako zenbait exekutibo buru direla, hilabete honetan bertan PAI Partners funts frantsesera lekualdatzea aurreikusten da. Funts hori 2022ko apirilean egin zen, banaketa-taldearen gehiengo partaidetzarekin eta, hala ere, Irunen (Gipuzkoa) mantendu zuen egoitza.
Uvesco taldeak, BM eta Super Amara supermerkatuen matrizeak, maiatzean ohartarazi zuen beharrezkoa zela aliantza publiko pribatu baten negoziazioetan aurrera egitea, "errotze-proiektu" bati sarrera emateko, baldin eta PAIk bere zatia saltzea erabakiko balu eta erosteko beste aukera batzuk sortuko balira, hala nola Carrefourrek bere garaian planteatutakoa, azkenean aurrera atera ez zena.
Taldeko presidenteak, Jose Ramon Fernandez de Barrenak, esan zuen prest egon behar zela PAI Partnersek bere partaidetza desinbertitzea eta saltzea erabakitzen zuen kasurako, enpresak Euskadin duen sustraitzea bermatzeko.
Uvesco Taldeak % 10,6ko hazkunde errekorra lortu zuen 2024an salmentetan (1.186 milioi euro), eta ekitaldia 7.142 langilerekin eta 336 supermerkaturekin itxi zuen Espainian, batez ere Euskadin, Nafarroan, Errioxan eta Madrilen.
Bilboko metroaren 30 urteko ibilbidea, zenbakitan: egindako kilometroen eta ibilitako bidaiarien kopurua, geltokien sailkapena...
1995ean inauguratu zenetik, Metro Bilbao Euskadiko garraioaren funtsezko zutabe bihurtu da. 30 urteoi begira, haren bilakaera eta ekarpena islatzen duten zifren ubera ikusgarria utzi du.
Metroaren etorkizuneko geralekuak, hemen
Hiru hamarkadaz ibili da Bilboko metroa, eta, orain, 800 milioi euro baino gehiagoko inbertsioa egin beharko du flota berritzeko eta 4. eta 5. lineak martxan jartzeko.
ELAk salatu du EAEko aurrekontuek “murrizketak” dakartzatela “Osasungintan eta Hezkuntzan”
Sindikatuaren hitzetan, aurrekontuak “ez dira hedakorrak” eta, “benetako ahalmen ekonomikoa ezagututa”, % 1,3 soilik haziko dira, ez iragarritako % 4,1a.
Hegazti-gripea dela eta, gauritk aurrera milioi bat oilo baino gehiago konfinatuko dituzte Nafarroan eta Araban
Nafarroako 12 udalerritako eta Arabako 6 udalerritako etxeko hegazti konfinatuta egongo dira gaurtik aurrera, hegaztien gripeak Europan izan duen gorakadaren ondorioz. Nekazaritza Ministerioak lasaitasuna eskatu du, baina zuhur ibili behar dela azpimarratu du, kutsatzeak saihesteko eta birusa hedatzea geldiarazteko.
Etxebizitza sailburuak dio gehiago eraiki behar dela
EITB DATAk ezagutzera emandako datuak aztertu ditugu Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuarekin. Dioenez, etxebizitza gehiago eraiki behar da, baina horretarako lurzorua behar da. Epeak murriztea ere helburutzat jarri du sailburuak eta hiruzpalau urtean emaitzak ikusiko direla ziurtatu du.
Azken hamarkadan, nabarmen handitu da hipotekarako eskatzen dugun diru-kopurua: % 30 gehiago
Azken hamarkadan, etxebizitza ordaindu ahal izateko hipoteken zenbatekoak gora egin du Euskadin, Nafarroan eta Espainian. Izan ere, 2024. urtean azken hamarkadako markak hautsi ditugu.
Etxebizitzen eraikuntza gelditu den arren... Salerosketen kopurua zifra historikoetan dago EAEn eta Nafarroan
Euskadi 80ko hamarkadako erritmoan ari da eraikitzen, eta, hala ere, maximo historikoak gainditu ditu etxeen salerosketa-kopuruari dagokionez. Hori lortzeko, batez ere, bigarren eskuko etxebizitzen merkatua ari da mugitzen: saltzen diren etxeen % 85 ez dira berriak.
Nolakoak dira eraikitzen ari diren etxebizitza berriak?
Eraikitzen diren etxebizitzetatik zenbat dira babestuak? Eta, libreak? Zenbat dira ohiko etxeibizitzak? Eta zenbat daude bizilagunik gabe? Galdera horiek eta beste batzuek EITB Dataren azken txostenean dute erantzuna.
Alokairuak gora egin du Hego Euskal Herrian: sei etxetatik batean horrela bizi dira
EITB Dataren arabera, azken hamarkadan, Euskadin, Nafarroan eta Espainian alokairuan bizi diren etxebizitzen ehunekoa sei puntu inguru igo da.