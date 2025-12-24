Uvesco euskal inbertsoreen esku geratu da berriz
BM Supermerkatuen eta Super Amararen jabe den konpainiak enpresa-sustraitzea indartuko duen operazioa burutu du; datozen egunetan beste euskal partzuergo batek Ayesa (garai bateko Ibermática) ere erosiko duela baieztatu dute.
Uvesco erosteko akordioa sinatu dute bart euskal partzuergoak eta PAI Partners funtsak. Uvesco, beraz, euskal inbertsoreen esku geratuko da berriz, 700 milioi euroren truke. Administrazio tramiteak egingo dituzte orain, eta urteko lehen hiruhilekoan amaituko da operazioa erabat.
Angel Jareño egungo CEOa buru duen euskal inbertitzaileen partzuergo batek konpainiaren % 100 erosi du, eta enpresa bertako jabetzara bueltatu da, PAI Partners funts frantsesak enpresatik aterata.
Sinatutako akordioari esker, euskal akziodunen kontrola berreskuratuko du taldeak, hainbat urtez Frantziako funtsak kapitalaren gehiengoa izan ostean. Operazioaren behin betiko itxiera 2026ko lehen hiruhilekorako aurreikusita dago, ohiko izapide administratiboak bete ondoren.
Angel Jareñorekin batera, Uvesco sortu zuten enpresek, Stellum Capitalek, Invereadyk eta Indar Karterak ere parte hartzen dute partzuergo eroslean. Eragiketaren funtsa negozio-ereduaren jarraitutasunaren, hazkunde iraunkorraren eta taldearen lurralde-sustraitzearen aldeko apustua da.
Uvescok 344 establezimendu eta 7.000 langile baino gehiago ditu gaur egun. Euskadin, Nafarroan, Kantabrian, Errioxan eta inguruko hainbat erkidegotan daude, baita lau plataforma logistiko ere.
Mugimendu hori enpresa estrategikoetan euskal kapitala indartzeko gauzatu da. Datozen egunetan beste euskal partzuergo batek AYESA (garai bateko Ibermatica) ere erosiko duela aurreikusten da, eta eragiketa horrek joera hori sendotuko luke teknologiaren eta industriaren esparruan.
CCOOk eta LABek Nafarroako Osasun Zerbitzuan izandako sexu-erasoen inguruan erantzukizunak argitzea eskatu dute
Kautelazko neurriak berehala hartzea, kaltetutako pertsonak babestea eta ikerketa zorrotza egitea eskatzen dute; horrez gain, goragoko instantziek gertakarien berri ba ote zuten argitzea eskatu dute.
Espainiako Gobernuak 2026an luzatuko ditu garraiorako laguntzak, eta hilean 60 euroko abonu bakarra onartu du
Eusko Jaurlaritzak eskatuko du abonu bakarra Euskadiko aldirietan aktibatzea, Estatuko gainerakoekin homogeneotasuna mantentzeko.
Espainiako Gobernuak gutxieneko pentsioak % 7 igo eta autonomoen kuotak luzatuko ditu 2026rako
Urteko azken bileran erabaki dute ere, besteak beste, bizitzeko gutxieneko diru-sarrera % 11,4 handitzea.
Noël d'Anjou sailburuak nabarmendu duenez, aurrekontuek "norabide argia markatzen dute etorkizuneko Euskadirantz"
Aurrekontuak onartzeko bozketaren ostean, Noël d’Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak berretsi du horiek zerbitzu publikoak indartzen dituztela eta “pertsonak erdigunean jartzen” dituztela, kontu “arduratsuak” eta “konprometituak" direlako herritarren arazoekin, eta “etorkizuneko Euskadirantz norabide argia" markatzen dutela.
Eusko Legebiltzarrak 2026rako aurrekontuak onartu ditu, oposizio osoaren ezezkoarekin
Gobernuko kideen (EAJ eta PSE-EE) gehiengo absolutuari esker egin dute aurrera, eta aurrekontuak 16,3 milioi eurokoak izango dira, aurtengoak baino % 4,1 gehiago.
Greba deitu dute Legutioko Metal Groupen, eta protestak egingo dituzte Abadiñon, 139 kaleratze eragingo dituen EEEa salatzeko
Enplegu-erregulazioko espedientean, Lebarioko (Abadiño) lantegia ixtea proposatzen dute, eta bertako 48 langileak kaleratzea. Legutioko lantegiko 91 behargin ere botako dituzte.
2025ean, EAEko 4.000 gaztek hilean 300 euroko laguntza eskatu dute emantzipatzeko
Gaur egun, Euskadiko 25-29 urteko gazteen % 32,8 soilik daude emantzipatuta. Gazteek uste dute beren kontura bizitzeko adin egokiena 23,3 urte dela, baina emantzipatzeko batez besteko adina 29,7 urte inguru da.
Iberdrolaren arabera, Trumpen aginduak ez du AEBko itsas parke eolikoaren % 80an eraginik izango
Konpainia elektrikoak zehaztu duenez, AEBko Gobernuak agindutako eteteak eraikitzen ari diren proiektuei baino ez die eragiten, eta Vineyard Wind parkearen zati handiena martxan dago; izan ere, Massachusettseko kostaldearen aurrean energia ekoizten ari dira honezkero.
Jauregi: "Txikitasunetik, euskal patzuergoen eredua oso gurea da; hori da bidea handiei aurre egin ahal izateko"
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburua Radio Euskadiko Boulevard saioan izan da, eta albiste ekonomikoen inguruko hausnarketa egin du.