El sector ganadero de Hego Euskal Herria llama a secundar la protesta en la muga de Irun por la dermatosis vacuna
Las organizaciones de Euskadi ENBA y EHNE y de Navarra UAGN han llamado conjuntamente a participar en la movilización de este 15 de enero, y han exigido medidas como vacunar íntegramente a las vacas de las ganaderías ubicadas en las comunidades autónomas colindantes con Iparralde.
Las organizaciones de Euskadi ENBA y EHNE y de Navarra UAGN han llamado a participar en la movilización convocada el día 15 de enero en la frontera de Irun (Gipuzkoa) para denunciar el "desamparo" que siente el sector del vacuno ante el avance de la enfermedad de la dermatosis nodular contagiosa.
A través de un comunicado conjunto, las tres agrupaciones han exigido diferentes medidas, entre ellas que se vacune íntegramente a las vacas de las ganaderías ubicadas en las comunidades autónomas colindantes con Ipar Euskal Herria.
En Euskadi, el Gobierno Vasco pidió que la vacunación se extendiera a los tres territorios, pero de momento se limita a Gipuzkoa, donde la Diputación está cerrando todavía la logística para iniciar próximamente la inoculación.
ENBA, EHNE y UAGN también han pedido que la vacunación se extienda a todas las comunidades autónomas colindantes con la frontera que lo soliciten y que se analice la situación de los montes en los que conviven animales de diferentes comunidades, territorios y en su caso, de zonas vacunadas y no vacunadas.
Reclaman también un control más estricto en la frontera o en su caso que "se prohíba temporalmente la entrada de ganado francés por razones sanitarias", al tiempo que demandan un sistema de ayudas directas a las ganaderías afectadas por el vaciado sanitario o el sacrificio individual.
Los ganaderos han exigido a la Comisión Europea que adopte las medidas reglamentarias pertinentes para evitar el vaciado sanitario de toda la explotación en el caso de que exista un positivo de forma que se sacrifique únicamente a los animales afectados por la enfermedad. Asimismo, han instado a la UE a no firmar el acuerdo comercial de Mercosur al entender que resulta "altamente perjudicial" para el sector.
Finalmente, estas asociaciones han invitado a todas las organizaciones agrarias a adherirse a la movilización que se celebrará el día 15 de enero en la frontera, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.
