Abeltzaintza
Hego Euskal Herriko nekazariek dei egin dute Irungo mugan egingo den protestan parte hartzera, dermatosi nodularraren auzia dela eta

Euskadiko ENBA eta EHNE eta Nafarroako UAGN erakundeek urtarrilaren 15erako deitutako mobilizazioan parte hartzeko dei egin dute, eta Iparraldearekin mugakide diren erkidegoetako behi guztiak txertatzeko eskatu dute. 

EHE-enfermedad-vaca-eitb_1280x720
EITBren artxiboko argazkia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko ENBA, EHNE eta Nafarroako UAGN elkarteek urtarrilaren 15ean Irungo mugan (Gipuzkoa) egingo den mobilizazioan parte hartzeko deia egin dute, behi-aziendaren sektoreak dermatosi nodular kutsakorraren gaixotasuna dela eta izan duen "babesgabetasuna" salatzeko.

Komunikatu bateratu baten bidez, hiru taldeek hainbat neurri eskatu dituzte, besteak beste, Ipar Euskal Herriarekin mugakide diren autonomia erkidegoetako ganadutegietako behi guztiak txertatzea.

Jaurlaritzak eskatu zuen txertaketa hiru lurraldeetara zabaltzea, baina oraingoz Gipuzkoara mugatu dute. Gainera, oraindik orain ez dira txertaketarekin hasi, logistika kontuak direla eta.

Hiru erakundeok ere, Jaurlaritzak egin moduan, eskatu dute txertaketa mugakide diren autonomia-erkidego guztietara zabaltzea, hala eskatzen badute. Halaber, mugan kontrol zorrotzagoa eskatu dute, eta behar bada, "Frantziako ganadua sartzea aldi baterako debekatzea".

Abeltzainei zuzeneko laguntzak ematea ere eskatu dute, eta Europako Batzordeari eskatu diote neurri egokiak har ditzala ustiategia hustea saihesteko, baldin eta positibo bat egonez gero.

Era berean, Mercosurreko merkataritza akordioa ez sinatzeko eskatu diote EBri, sektorearentzat "oso kaltegarria" dela iritzita.

Hala, elkarte horiek urtarrilaren 15ean mugan egingo den mobilizazioarekin bat egitera gonbidatu dituzte nekazarien elkarte guztiak. Mobilizazioaren xehetasunak laster jakinaraziko dira.

Abeltzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

