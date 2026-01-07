Inician una huelga indefinida en Metal Group de Abadiño y Legutio en contra del ERE
Los trabajadores de la empresa Metal Group Smeltin & Precision han iniciado este miércoles una huelga indefinida contra el ERE que afecta a 139 trabajadores y que propone el cierre de la planta de Abadiño (Bizkaia) y numerosos despidos en Legutio (Álava).
La compañía, dedicada a la fundición y mecanizado de piezas de automoción, emplea en total a 183 trabajadores en estas dos plantas.
El comité de empresa rechazó el planteamiento inicial de la dirección que pretende cerrar la planta de Abadiño, en la que trabajan 48 personas, y reducir la plantilla de Legutio en 91 personas.
En una asamblea celebrada el pasado 18 de diciembre en la planta alavesa de la compañía, la delegación sindical de ELA (mayoría en el centro) propuso una huelga indefinida a partir de este miércoles. La propuesta fue ratificada por la asamblea por mayoría simple y ha tenido un "amplio seguimiento", según el sindicato.
Los representantes de los trabajadores afirman que la empresa defiende la necesidad del ERE debido a la negociación que desarrolla con su principal cliente y "que hoy por hoy todavía no se ha cerrado" y que esa medida "no garantiza la futura viabilidad de la planta de Legutio".
Asimismo, recuerdan que Metal Group ya pasó por un concurso de acreedores que culminó en agosto de este mismo año, cuando fue comprada por el fondo suizo Meteorix por el valor de un euro. La parte sindical de la mesa negociadora del ERE (compuesta por los sindicatos ELA, CCOO y LAB) asegura que el cambio de dirección de la empresa se ha producido "solo de cara a la galería" y que la empresa "sigue estando en manos de la antigua dirección, que llevó a la empresa a una situación de concurso de acreedores".
