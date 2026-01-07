Greba mugagabea hasi dute Abadiño eta Legutioko Metal Groupen, enplegu-erregulazioko espedientearen aurka
Enpresaren zuzendaritzak Abadiñoko lantegia erabat ixtea eta Legution kaleratze ugari egitea proposatzen duen EEE bat proposatu du. 183 langileetatik 139ri inguru eragingo dio.
Metal Group Smeltin & Precision enpresako langileek greba mugagabea hasi dute asteazken honetan Abadiñoko (Bizkaia) lantegia ixtea eta Legution (Araba) kaleratze ugari egitea proposatzen duen enplegu-erregulazioko espedientearen (EEE) aurka. Erregulazioko espedienteak 139 langileri eragingo dio.
Automobilgintzako piezak galdatzen eta mekanizatzen dituen konpainiak 183 langile ditu plantillan lantegi horietan.
Langileen batzordeak uko egin zion zuzendaritzaren hasierako planteamenduari. Joan den abenduaren 18an, konpainiaren Arabako lantegian egindako batzarrean, zentroan gehiengoa duen ELAren ordezkaritza sindikalak greba mugagabea egitea proposatu zuen. Batzarrak gehiengo soilez onartu zuen proposamena, eta sindikatuaren arabera, lehen egun honetan, "jarraipen zabala" izan du.
Langileen ordezkariek adierazi dute enpresak EEEaren beharra defendatzen duela bere bezero nagusiarekin egiten ari den negoziazioa dela eta. Alabaina, uste dute neurri horrek ez duela bermatzen "Legutioko lantegia etorkizunean bideragarria izatea".
Era berean, gogorarazi dute Metal Group abuztura arte hartzekodunen konkurtsoan izan zela. Suitzako Meteorix funtsak euro bateko balioarekin erosi zuen enpresa.
ELA, CCOO eta LAB sindikatuek osatzen duten negoziazio mahaiaren alde sindikalak ziurtatu du enpresaren zuzendaritza aldaketa "kanpora begira soilik" egin dela. Enpresa oraindik "lehengo zuzendaritzaren esku" dagoela salatu du.
