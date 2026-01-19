La economía vasca crecerá un 1,9 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, año en el que el paro bajará del 6 %

El Gobierno Vasco prevé que la economía de Euskadi crezca un 1,9 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, año en el que, según sus estimaciones, el paro bajará del 6 %.

El vicelehendakari y el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha presentado este lunes en Bilbao, junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz y la directora de Economía, Marga Andrés el análisis de la economía vasca en 2025 y las previsiones económicas para 2026 y 2027 realizado por su Departamento.

Según ha recordado, 2025 se ha cerrado con un crecimiento del 2,3 %, una décima más de los esperado, "impulsado por la demanda interna, la inversión y un mercado laboral en máximos históricos", en un escenario mundial "marcado por la incertidumbre" y por una industria "con señales de recuperación". En su opinión, la del pasado año ha sido "una evolución sólida, estable y sostenida, apoyada en bases internas equilibradas".

La tasa de paro seguirá en descenso hasta el 6,4 % este año y en 2027 alcanzará niveles inferiores al 6 %, mientras el empleo crecerá alrededor del 1,1 % en 2026, "lo que convertirá al mercado laboral en uno de sus pilares de crecimiento". En concreto, se espera la creación de 11 000 empleos a lo largo de 2026 y otros 8000 el año que viene.

Además, se prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 1,9 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, "en línea con la progresiva moderación del crecimiento de las economías avanzadas".

Mikel Torres ha asegurado que la industria es, en la actualidad, la "mayor preocupación", tras un aumento de "apenas un 0,3 %" en 2025. No obstante, se ha mostrado "razonablemente optimista de cara a 2026, en el que espera "una recuperación gradual del sector industrial" de la que "ya se empiezan a ver señales".