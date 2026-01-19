La economía vasca crecerá un 1,9 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, año en el que el paro bajará del 6 %
El Gobierno Vasco prevé que la economía de Euskadi crezca un 1,9 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, año en el que, según sus estimaciones, el paro bajará del 6 %.
El vicelehendakari y el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha presentado este lunes en Bilbao, junto al viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz y la directora de Economía, Marga Andrés el análisis de la economía vasca en 2025 y las previsiones económicas para 2026 y 2027 realizado por su Departamento.
Según ha recordado, 2025 se ha cerrado con un crecimiento del 2,3 %, una décima más de los esperado, "impulsado por la demanda interna, la inversión y un mercado laboral en máximos históricos", en un escenario mundial "marcado por la incertidumbre" y por una industria "con señales de recuperación". En su opinión, la del pasado año ha sido "una evolución sólida, estable y sostenida, apoyada en bases internas equilibradas".
La tasa de paro seguirá en descenso hasta el 6,4 % este año y en 2027 alcanzará niveles inferiores al 6 %, mientras el empleo crecerá alrededor del 1,1 % en 2026, "lo que convertirá al mercado laboral en uno de sus pilares de crecimiento". En concreto, se espera la creación de 11 000 empleos a lo largo de 2026 y otros 8000 el año que viene.
Además, se prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) crezca un 1,9 % en 2026 y un 1,6 % en 2027, "en línea con la progresiva moderación del crecimiento de las economías avanzadas".
Mikel Torres ha asegurado que la industria es, en la actualidad, la "mayor preocupación", tras un aumento de "apenas un 0,3 %" en 2025. No obstante, se ha mostrado "razonablemente optimista de cara a 2026, en el que espera "una recuperación gradual del sector industrial" de la que "ya se empiezan a ver señales".
Te puede interesar
La mayoría sindical vasca registrará hoy la huelga general del 17 de marzo por un SMI propio
ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru plantean un salario mínimo interprofesional de 1500 euros para 2026, que debería ser fijado por los parlamentos vasco y navarro.
Las cofradías de pescadores paran para protestar contra la nueva norma de control de la UE
Las cofradías rechazan el reglamento por obligaciones polémicas como la de comunicar con al menos cuatro horas de antelación la entrada a puerto y el registro de las capturas desde el denominado "kilo cero", unas exigencias que, según el sector, no se ajustan a la realidad diaria de la flota de bajura.
El año del nuevo orden: la economía vasca, condicionada por los aranceles de Trump
En el Puerto de Bilbao, la actividad comercial con el país norteamericano se ha duplicado, gracias a la importación de gas. Sin embargo, las exportaciones de Euskadi a EE. UU. han descendido cerca de un 11 %, y las importaciones han caído un 4,5 %. Los expertos urgen a reforzar la regulación europea, y reclaman mayor agilidad para adaptar la normativa.
La UE y Mercosur firman el histórico acuerdo de libre comercio con la ausencia destacada de Lula
De esta manera, las dos regiones han culminado casi 26 años de negociación y han establecido un nuevo marco de relaciones que, con el campo europeo y media docena de países en contra, podrían entrar en vigor de manera interina, pero tendrían que superar un tenso proceso de ratificación para su aplicación definitiva.
Txakoli de Getaria comercializará 3,3 millones de botellas de la nueva cosecha
Según la Denominación de Origen, la cosecha de 2025 es de "buena en calidad" y "prácticamente igual en cantidad" que la de 2024. Son 31 bodegas con 479 hectáreas cosechadas, 21 más que el año anterior.
El grupo Papresa estudia vender la línea de embalaje y lanzar un ERE en la unidad de papel
La posible compradora, el gupo extremeño CL, antigua Cristian Lay, está únicamente interesada en la planta de cartón "porque las ventas de papel han bajado drásticamente". Sin embargo, argumentan, que las de embalaje tienen mayor rentabilidad gracias al comercio online.
¿Cómo afectará el acuerdo comercial UE-Mercosur a nuestra economía?
Los productores de carne denuncian que el acuerdo comercial UE-Mercosur supondrá una competencia desleal. Sin embargo, productores de vino y aceite esperan un aumento de las exportaciones. Así, lo que para algunos es una oportunidad, para el sector agrícola y ganadero supone una amenaza, por lo que no descartan continuar con las protestas.
La UE y Mercosur firman hoy un histórico acuerdo comercial que deberá aún superar una tensa ratificación
Se creará una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de 700 millones de personas.
Malos tiempos para los mercados municipales
Los mercados municipales de muchos municipios están medio vacíos; muchos de los puestos han tenido que echar la persiana. En Durango y Llodio, por ejemplo, los clientes echan de menos varios comercios. Y es que, los hábitos de hacer la compra han cambiado y hoy en día es difícil ver llenos de clientes los mercados que no están en las capitales.