Euskal ekonomia % 1,9 haziko da 2026an eta % 1,6 2027an, langabezia % 6tik jaistearekin batera

Mikel Torres sailburuak ziurtatu duenez, industria da, gaur egun, "kezkarik handiena", 2025ean " % 0,3 baino ez baita hazi". Hala ere, 2026rako "baikor" agertu da, "industriaren sektorea pixkanaka suspertzea" espero baitu: "seinaleak ikusten hasi gara".
Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenen arabera, Euskadiko ekonomia % 1,9 haziko da 2026an eta % 1,6 2027an. Urte horretan, gainera, langabezia % 6tik jaitsiko dela aurreikusi dute.
Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak, Iñaki Ruiz Ekonomia sailburuordearekin eta Marga Andres Ekonomia zuzendariarekin batera, euskal ekonomiaren 2025eko analisia eta 2026 eta 2027rako aurreikuspen ekonomikoak aurkeztu dituzte astelehen honetan Bilbon.
Torresek gogorarazi duenez, 2025a % 2,3ko hazkundearekin itxi da, espero baino hamarren bat gorago, "barne-eskariak, inbertsioak eta maximo historikoetan oinarritutako lan-merkatuak bultzatuta", "ziurgabetasunak markatutako" mundu mailako agertoki batean eta industriak "suspertze-seinaleak" erakusten dituela. Bere ustez, iazkoa "bilakaera sendoa, egonkorra eta iraunkorra izan da, barne-oinarri parekatutek sostengatua".
Langabezia-tasak behera egiten jarraituko du aurten, % 6,4ra arte, eta 2027an % 6tik beherako mailetara iritsiko da, eta enplegua % 1,1 inguru haziko da 2026an, "horrek lan-merkatua hazkundearen zutabeetako bat bihurtuko du". Zehazki, 11.000 enplegu sortzea espero da 2026an, eta beste 8.000 datorren urtean.
Gainera, Barne Produktu Gordina (BPG) % 1,9 haztea aurreikusten da 2026an eta % 1,6 2027an, "ekonomia aurreratuen hazkunde progresiboaren ildotik".
Euskal gehiengo sindikalak martxoaren 17ko greba orokorra erregistratuko du gaur
ELAk, LABek, Steilasek, ESK-k, Etxaldek eta Hiruk lanbide arteko gutxieneko soldata 2026an 1.500 eurokoa izatea proposatu dute. Dena den, EAEko eta Nafarroako parlamentuek onartu behar dute.
Arrantzaleen kofradiek jarduna eten dute, EBren araudi berriaren aurka protestan
Kofradiek ez dituzte kontrol neurri berriak begi onez ikusi, besteak beste, betebehar polemikoak inposatzen dizkietelako, hala nola porturatzeko abisua lau ordu lehenago eman behar izatea eta harrapaketen erregistroa "zero kilotik" egin behar izatea. Eskakizun horiek, sektorearen ustez, ez datoz bat baxurako arrantzaren eguneroko errealitatearekin.
Ordena berriaren urtea: euskal ekonomia, Trumpen muga-zergek baldintzatuta
Bilboko Portuan, AEBrekiko merkataritza-jarduera bikoiztu egin da, gas inportazioei esker. Hala ere, EAEtik AEBra egindako esportazioak % 11 murriztu dira, eta inportazioak % 4,5. Adituek premiazkotzat jo dute Europako araudia egokitzea.
EBk eta Mercosurrek merkataritza akordio historikoa sinatu dute, Lula faltan zela
Bi eskualdeek ia 26 urteko negoziazio aldia amaitu dute, akordioa adostu eta harremanetarako esparru berri bat ezarrita. Europako nekazariak eta EBko dozena erdi bat estatu akordioaren kontra daudenez, ituna berresteko prozesua gogorra izango da, aurreikuspenen arabera.
Getariako Txakolinak uzta berriaren 3,3 milioi botila merkaturatuko ditu
Jatorri Deituraren arabera, 2025eko uzta "kalitate onekoa" da, eta, kantitatez, 2024koaren "parekoa ia". 31 upategi daude deituraren baitan, eta guztira 479 hektarea dituzte landatuta, aurreko urtean baino 21 gehiago.
Enbalatze lerroa saltzea eta paperaren sektorean enplegu erregulazioko espediente bat ezartzea aztertzen ari da Papresa
Balizko erosleak, CL Grupo Industrial talde extremadurarrak, kartoizko plantan soilik du interesa, "paper salmentak izugarri jaitsi direlako". Enbalatzeek, ostera, online salmentei esker, errentagarritasun handia dutela argudiatu dute.
Nola eragingo dio EB-Mercosur merkataritza akordioak gure ekonomiari?
Haragi ekoizleen ustez, EB-Mercosur merkataritza akordioak lehia desleiala ekarriko du. Ardo eta olio ekoizleek, berriz, esportazioak handitzea espero dute. Batzuentzat aukera dena nekazaritza eta abeltzaintza sektorean mehatxua da; hori dela eta, ez dute baztertzen protestei eustea.
EBk eta Mercosurrek merkataritza akordio historikoa sinatuko dute gaur, baina akordioa berresteko prozesua gogorra izango da
Munduko merkataritza libreko eremu handienetako bat sortuko da, 700 milioi pertsonari eragingo diena.
Garai latzak bizi dituzte merkatu plazek
Herri askotako merkatu plazak erdi hutsik daude; postuetako askok pertsiana bota behar izan dute. Durangon eta Laudion, esate baterako, hainbat postu botatzen dituzte faltan. Erosketa saskia betetzeko ohiturak aldatu dira eta, gaur egun, zaila da hiriburuetan ez dauden merkatuak bezeroz lepo ikustea.