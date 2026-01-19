Aurreikuspen ekonomikoa 2026
Euskal ekonomia % 1,9 haziko da 2026an eta % 1,6 2027an, langabezia % 6tik jaistearekin batera

Mikel Torres sailburuak ziurtatu duenez, industria da, gaur egun, "kezkarik handiena", 2025ean " % 0,3 baino ez baita hazi". Hala ere, 2026rako "baikor" agertu da, "industriaren sektorea pixkanaka suspertzea" espero baitu: "seinaleak ikusten hasi gara".

Vicelehendakari y el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, presenta el análisis de la economía vasca en 2025 y las previsiones económicas para 2026 y 2027 EUROPA PRESS 19/1/2026
Ruiz, Torres eta Andres, gaur goizean. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenen arabera, Euskadiko ekonomia % 1,9 haziko da 2026an eta % 1,6 2027an. Urte horretan, gainera, langabezia % 6tik jaitsiko dela aurreikusi dute.

Mikel Torres lehendakariorde eta Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuak, Iñaki Ruiz Ekonomia sailburuordearekin eta Marga Andres Ekonomia zuzendariarekin batera, euskal ekonomiaren 2025eko analisia eta 2026 eta 2027rako aurreikuspen ekonomikoak aurkeztu dituzte astelehen honetan Bilbon.

Torresek gogorarazi duenez, 2025a % 2,3ko hazkundearekin itxi da, espero baino hamarren bat gorago, "barne-eskariak, inbertsioak eta maximo historikoetan oinarritutako lan-merkatuak bultzatuta", "ziurgabetasunak markatutako" mundu mailako agertoki batean eta  industriak "suspertze-seinaleak" erakusten dituela. Bere ustez, iazkoa "bilakaera sendoa, egonkorra eta iraunkorra izan da, barne-oinarri parekatutek sostengatua".

Langabezia-tasak behera egiten jarraituko du aurten, % 6,4ra arte, eta 2027an % 6tik beherako mailetara iritsiko da, eta enplegua % 1,1 inguru haziko da 2026an, "horrek lan-merkatua hazkundearen zutabeetako bat bihurtuko du". Zehazki, 11.000 enplegu sortzea espero da 2026an, eta beste 8.000 datorren urtean.

Gainera, Barne Produktu Gordina (BPG) % 1,9 haztea aurreikusten da 2026an eta % 1,6 2027an, "ekonomia aurreratuen hazkunde progresiboaren ildotik".

Mikel Torres sailburuak ziurtatu duenez, industria da, gaur egun, "kezkarik handiena", 2025ean " % 0,3 baino ez baita hazi". Hala ere, 2026rako "baikor" agertu da, "industriaren sektorea pixkanaka suspertzea" espero baitu: "seinaleak ikusten hasi gara".

