El personal médico parará una semana al mes desde el 16 de febrero por un estatuto propio

El formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, en concreto están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
VITORIA, 15/01/2026.- El Sindicato Médico de Euskadi ha convocado este jueves una concentración en Vitoria con motivo de la huelga de facultativos para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. EFE/ L. Rico
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Otsailaren 16tik lanuzte mugagabea egiteko deia egin diete medikuei, estatutu propioa dela eta
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Las organizaciones médicas que forman el Comité de Huelga han convocado un paro indefinido a partir del próximo 16 de febrero para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y exigir una regulación específica para este colectivo.

En concreto, el formato acordado para esos paros es el de una semana de huelga al mes, que comenzará en febrero y se alargará, en principio, hasta el mes de junio como primera etapa.

Así, los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, explican en un comunicado la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Además, como pistoletazo de salida a las movilizaciones el comité de huelga convoca una manifestación unitaria en Madrid el sábado 14 de febrero "para que profesionales de todas las comunidades autónomas muestren por qué el colectivo se ha posicionado de forma unánime en su rechazo a la norma ministerial, reclamando una regulación apropiada para sus especiales condiciones de formación, responsabilidad y desempeño laboral".

Los sindicatos insisten en que mantienen su mano tendida al diálogo "con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones que permitan avanzar conjuntamente en la búsqueda de acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Recuerdan que las reivindicaciones del colectivo afectan tanto al ministerio que dirige Mónica García como a otras carteras, a los grupos parlamentarios y a las distintas consejerías de salud autonómicas. 

