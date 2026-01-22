MOBILIZAZIOAK
Otsailaren 16tik aurrera, medikuak astebete geldituko dira hilabetero, estatutu propioa eskatzeko

Lanuzte horietarako adostutako formatua hilabetero astebeteko greba egitea da; zehazki, otsailaren 16tik 20ra, martxoaren 16tik 20ra, apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra bitarteko asteetarako daude deituta.

Argazkia: EFE
Greba Batzordea osatzen duten erakunde medikoek lanuzte mugagabea deitu dute otsailaren 16tik aurrera, Osasun Ministerioa negoziatzen ari den estatutu markoaren aurka protesta egiteko eta kolektibo horrentzako erregulazio espezifikoa eskatzeko.

Zehazki, lanuzte horietarako adostutako formatua hilabetero astebeteko greba da, otsailean hasi eta, hasiera batean, ekainera arte luzatuko dena, lehen etapa gisa.

Horrela, lanuzteak otsailaren 16tik 20ra, martxoaren 16tik 20ra, apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra bitarteko asterako daude deituta, Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA), Metges de Catalunyak (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkarteak (AMYTS), Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuak (O 'MEGA) ohar batean azaldu dutenez.

Gainera, mobilizazioei hasiera emateko, greba-batzordeak manifestazio bateratua deitu du otsailaren 14an, larunbata, Madrilen, "autonomia-erkidego guztietako profesionalek azal dezaten zergatik agertu den aho batez ministerio-arauaren aurka, eta erregulazio egokia eskatu dute prestakuntza, erantzukizun eta lan-jarduera baldintza berezietarako".

Sindikatuek azpimarratu dutenez, elkarrizketarako prest dute eskua, "Osasun Sailak elkarrizketei berriro ekitea aztertuko duen itxaropenarekin, profesionalen lan-baldintzak hobetzeko akordioak lortzeko bidean elkarrekin aurrera egitea ahalbidetuko duten itxaropenarekin".

