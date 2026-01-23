ACCIDENTE LABORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Herido grave un trabajador en un accidente laboral en Zamudio

El accidente se ha registrado a las 08:30 horas en una empresa ubicada en el polígono Ugaldeguren de Zamudio. Al parecer, alguna pieza de acero ha caído encima del trabajador, y ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario.
Euskaraz irakurri: Langile bat larri zauritu da Zamudion, lan istripu batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Un trabajador ha resultado este viernes herido de gravedad en un accidente laboral registrado en una empresa de Zamudio (Bizkaia) al caerle encima alguna pieza de acero y quedar atrapado.

Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han informado de que el accidente, cuyas causas se investigan, se ha registrado a las 08:30 horas en una empresa ubicada en el polígono Ugaldeguren de Zamudio.

Al parecer, alguna pieza de acero ha caído encima del trabajador, que ha quedado atrapado. El operario ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario. 

Titulares de Hoy Accidentes Laborales Economía Sociedad

Te puede interesar

xabier iraola enba
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

ENBA: "Es un paso adelante, pero la batalla definitiva será cuando el Parlamento Europeo ratifique o no el acuerdo"

El coordinador del sindicato de baserritarras ENBA, Xabier Iraola, ha considerado que la decisión de la Eurocámara retrasa el pacto de Mercosur, “es un paso adelante, y ha felicitado a todas aquellas personas que se han movilizado por los intereses del sector. Sin embargo, alerta de que la “votación definitiva” del Parlamento Europeo llegará en los próximos meses, en “febrero o en marzo”.
Cargar más
Publicidad
X