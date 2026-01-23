Herido grave un trabajador en un accidente laboral en Zamudio

Un trabajador ha resultado este viernes herido de gravedad en un accidente laboral registrado en una empresa de Zamudio (Bizkaia) al caerle encima alguna pieza de acero y quedar atrapado.

Fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco han informado de que el accidente, cuyas causas se investigan, se ha registrado a las 08:30 horas en una empresa ubicada en el polígono Ugaldeguren de Zamudio.

Al parecer, alguna pieza de acero ha caído encima del trabajador, que ha quedado atrapado. El operario ha sido trasladado en estado grave a un centro hospitalario.