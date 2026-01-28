Osakidetza abrirá en marzo el plazo de inscripción para la nueva OPE, con 5425 plazas

Osakidetza abrirá el próximo mes de marzo el plazo de inscripción para participar en la OPE 23-24-25, que contará con una oferta de 5425 plazas para un total de 108 categorías profesionales. Está previsto que los primeros exámenes se realicen antes de verano. Entre las novedades de sus bases, se incluyen exámenes tipo test y la reserva de nota para siguientes convocatorias.

Según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, las bases generales de la nueva OPE han sido uno de los temas abordados en la Mesa Sectorial de este miércoles, junto con el calendario de negociación anual, las novedades de acceso a Desarrollo Profesional, o el Concurso de Traslados.

La OPE 23-24-25 incorpora varias novedades, entre ellas que por primera vez se aplicarán las medidas acordadas en el nuevo modelo de OPE, que prevé que los exámenes sean realizados a través de cuestionarios de preguntas tipo test facilitados previamente por Osakidetza con el propósito de que las pruebas selectivas estén más orientadas a valorar la práctica profesional. La nota obtenida, además, podrá conservarse en próximos procesos selectivos.

Otra de las principales novedades es la realización de una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual. El objetivo de esta iniciativa es "ofrecer una mejor respuesta a las necesidades y características de estas personas, particularidades que se están trabajado con la parte social de Osakidetza, como apostar por la inclusión como forma de desarrollo de un sistema sanitario más justo, diverso y cercano a la realidad de la sociedad vasca", ha explicado Salud.

Esta convocatoria se desarrollará en paralelo a la OPE 23-24-25 y recoge que, como mínimo, se ofertarán 25 plazas en esta modalidad, adaptadas en requisitos y pruebas, para facilitar "una inclusión real" en el empleo público sanitario.

El mayor número de plazas

La OPE 23-24-25 es la convocatoria ordinaria de empleo público de Osakidetza con mayor número de plazas convocado hasta el momento, y a ella se sumará otra convocatoria, la de plazas de difícil cobertura, prevista también para este año. Con estas medidas, el Gobierno Vasco busca bajar la tasa de eventualidad.

En este primer trimestre del año se aprobarán y publicarán las bases específicas de cada categoría, en las que se indica información más detallada como el número de plazas por cada categoría o el temario. Una vez publicados estos dos documentos, se abrirá el plazo para la inscripción, previsto para el mes de marzo.

Los exámenes se realizarán a lo largo de 2026 y se iniciarán antes de verano las pruebas de las categorías de mayor número de personas candidatas.