Osakidetzak martxoan irekiko du EPE berrirako izena emateko epea, 5.425 plaza izango dituena

Azterketak 2026an zehar egingo dira, eta uda baino lehen hasiko dira hautagai gehien dituzten kategorietako probak.

BECen egindako EPE baten artxiboko irudia.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak datorren martxoan irekiko du 23-24-25 EPEan izena emateko epea. Guztira 5.425 plaza eskainiko dira 108 lanbide-kategoriatarako. Lehenengo azterketak uda baino lehen egitea aurreikusten da. Oinarrien berritasunen artean, test motako azterketak eta hurrengo deialdietarako nota erreserba daude.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi duenez, EPE berriaren oinarri orokorrak izan dira asteazken honetako Mahai Sektorialean landu diren gaietako bat, urteko negoziazio-egutegiarekin, Garapen Profesionalerako sarbidearen berrikuntzekin edo Lekualdatze Lehiaketarekin batera.

23-24-25 EPEak hainbat berrikuntza izango ditu; besteak beste, lehen aldiz aplikatuko dira EPE eredu berrian adostutako neurriak. Eredu horren arabera, azterketak Osakidetzak emandako test motako galdera-sorten bidez egingo dira, hautaprobak lanbide-praktika baloratzera bideratuago egon daitezen. Lortutako nota, gainera, hurrengo hautaketa-prozesuetan gorde ahal izango da.

Beste berrikuntza nagusietako bat adimen-desgaitasuna duten pertsonentzako deialdi espezifiko bat egitea da. Ekimen horren helburua da "pertsona horien beharrei eta ezaugarriei erantzun hobea ematea, Osakidetzako alderdi sozialarekin lantzen ari diren berezitasunak, hala nola inklusioaren aldeko apustua egitea, osasun-sistema bidezkoagoa, askotarikoagoa eta euskal gizartearen errealitatetik hurbil dagoena garatzeko modu gisa", azaldu du Osasun Sailak.

Deialdi hori 23-24-25 EPEarekin batera egingo da, eta bertan jasotzen denez, gutxienez 25 plaza eskainiko dira modalitate horretan, eskakizunetan eta probetan egokituta, enplegu publiko sanitarioan "benetako inklusioa" errazteko.

Plaza gehien izango dituen deialdia

23-24-25 EPEa Osakidetzaren enplegu publikoko ohiko deialdia da, eta orain arte deitutako plaza-kopuru handiena duena. Deialdi horri beste deialdi bat gehituko zaio, betetzen zailak diren plazena, urte honetarako ere aurreikusita dagoena. Neurri horiekin, Eusko Jaurlaritzak behin-behinekotasun tasa jaitsi nahi du.

Urteko lehen hiruhileko honetan, kategoria bakoitzaren oinarri espezifikoak onartu eta argitaratuko dira, eta horietan informazio zehatzagoa emango da, hala nola kategoria bakoitzeko plaza kopurua edo gai-zerrenda. Bi dokumentu horiek argitaratu ondoren, izena emateko epea irekiko da, martxorako aurreikusita dagoena.

Azterketak 2026an zehar egingo dira, eta uda baino lehen hasiko dira hautagai gehien dituzten kategorietako probak.

