Bilbobus actualizará sus tarifas a partir del 1 de febrero y cada viaje con Barik costará 0,73 euros
Bilbobus actualizará a partir del próximo 1 de febrero sus tarifas de manera moderada para garantizar la sostenibilidad del servicio, con lo que un viaje usando la tarjeta Barik pasará de 0,70 euros a 0,73 euros, con un coste final de 0,44 euros tras aplicar el descuento del 40 %. Los billetes sociales Bilbotrans y Gizatrans subirán levemente de 0,34 euros a 0,36 euros, quedando en 0,22 euros con el descuento.
Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao, a las nuevas tarifas, a las que se les aplicarán las actuales bonificaciones del 40 % en todos los abonos y títulos multiviaje, hay que sumar la gratuidad para los menores de 15 años y el descuento del 50 % para los menores de 26 años, que entró en vigor el 1 de julio de 2025.
Las tarifas de Hirukotrans (F20 y F50) se mantendrán accesibles con precios finales, una vez aplicadas las bonificaciones de 0,35 y 0,22 euros por viaje, respectivamente. Por último, con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, el billete ocasional sin tarjeta pasará de 1,50 euros a 1,70 euros.
