Bilbobusek tarifak eguneratuko ditu otsailaren 1etik aurrera, eta Barik txartelaz egindako bidaiak 0,73 euroan egongo dira
Prezio berriak indarrean sartutakoan, joanaldiko txartelaren prezioa 1,50 eurotik 1,70 eurora igoko da.
Otsailaren 1etik aurrera, Bilbobusek tarifak eguneratuko ditu, zerbitzuaren jasangarritasuna bermatzeko. Hala, Barik txartela erabiliz egindako bidaia bat 0,70 eurotik 0,73 eurora pasatuko da, eta zenbatekoa 0,44 eurokoa izango da % 40ko deskontua aplikatu ondoren. Bilbotrans eta Gizatrans txartel sozialak 0,34 eurotik 0,36 eurora igoko dira, eta deskontuarekin 0,22 euroan geratuko dira.
Bilboko Udalak jakitera eman duenez, tarifa berriei abonu guztietan eta bidaia askotako bonuetan % 40ko hobariak aplikatuko zaizkie, eta horri gehitu behar zaio 15 urtetik beherakoek debalde dutela garraio zerbitzu publikoa eta 26 urtetik beherakoek % 50eko deskontua dutela, 2025eko uztailaren 1a ezkero.
Hirukotrans txartelen tarifak (F20 eta F50) eskuragarri egongo dira azken prezioekin, bidaiako 0,35 eta 0,22 euroko hobariak aplikatu ondoren, hurrenez hurren. Azkenik, tarifa berriak indarrean sartzen direnean, joanaldiko txartelen prezioa 1,50 eurotik 1,70 eurora igoko da.
Zure interesekoa izan daiteke
LABek grebara deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletako langileak otsailaren 24, 25 eta 26rako
Hitzarmen esparru horretan gehiengoa duen sindikatua da LAB, eta gainerako sindikatuei dei egin die mobilizazioekin bat egin dezaten.
Alokairuak % 8,6 egin du behera eremu tentsionatutzat jotako udalerrietan Nafarroan
Erregulazio berriari esker, batez besteko prezioa 849 eurotik 775 eurora jaitsi da, eta ez du eskaintzan eraginik izan.
Alderdiek pentsioak "trukerako txanpon" gisa ez erabiltzea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen atarian
Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak elkarretaratzeak deitu ditu Hegoaldeko hiriburuetan, "PP, Vox, Junts eta UPNk, eskuinak eta ultraeskuinak" pentsioak igotzeko dekretuari uko egiteagatik "haserre" daudela adierazteko. Izan ere, joan den asteartean, alderdi horiek eman zioten kontrako botoa Kongresuan aurtengo pentsioen igoera jasotzen zuen lege-dekretuari.
Traktoreak kalera atera dira gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartu dira 10:00etan, Gasteizen 10:30ean irten dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Lan-istripu kopurua % 6,4 jaitsi da Euskadin 2025ean, baina behargin gehiago hil dira ezbeharretan
Iaz 36.011 istripu izan ziren EAEn, 2024an baino ia 2.500 gutxiago, baina 30 langile hil ziren; aurreko urtean 27 behargin hil ziren.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako taxilariak VTCen sektoreko "gehiegikerien" aurka mobilizatuko dira otsailaren 4an
Taxilarien Euskal Federazioak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du alokairuko auto gidaridunekin ikuskaritzarik egiten, eta taxien sektoreak egin behar dituen kontrolen parekoak egin ditzaten eskatu dute.
Osakidetzak martxoan irekiko du hurrengo EPEan izena emateko epea, eta 5.425 plaza izango ditu
Azterketak 2026an zehar egingo dira, eta uda baino lehen hasiko dira hautagai gehien dituzten kategorietako probak.
ELAk eta LABek gogor salatu dute patronala Gipuzkoako egoitzetako negoziazio mahaira agertu ez izana
Sindikatuen arabera, argi geratu da patronalak ez duela negoziatzeko inolako borondaterik eta sektoreko langileak mespretxatzen ari dela.
Arabako laborariek traktorada-protesta egin dute Lakuan, Mercosurrekiko akordioaren aurka
UAGA eta ATACA elkarteek deituta, mobilizazioa egin dute Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino, Lakuan, Gasteizen. Gainera, Arabako nekazaritza eremuetan eguzki-parkeak egiteko proiektuen aurka ere protesta egin dute.