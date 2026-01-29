La siniestralidad laboral baja un 6,4 % en Euskadi en 2025, pero aumenta el número de accidentes mortales

La siniestralidad laboral descendió el año pasado en Euskadi un 6,4 % al registrarse 36 011 accidentes, casi 2500 menos que en 2024, pero 30 terminaron en la muerte del trabajador o trabajadora (27 fallecidos el año anterior).



Según la estadística del Instituto Vasco de Salud y Seguridad Laboral, Osalan, la gran mayoría de accidentes tuvo lugar en el puesto de trabajo, con 31 712 casos, lo que supone un descenso anual del 6,8 %. Los 4299 accidentes restantes fueron 'in itinere', es decir durante el desplazamiento para llegar o volver del trabajo (-4,2 %).

Todos los accidentes laborales fueron principalmente de carácter leve, con 35 798 casos, mientras que los graves fueron 183. A ello hay que añadir los citados 30 accidentes mortales: 24 ocurrieron durante la jornada laboral y 6 'in itinere'.

Por territorios, en Bizkaia ocurrieron 18 038 accidentes, de los cuales 90 fueron graves y 12 terminaron en muerte. En Gipuzkoa hubo 11 299 accidentes con 12 de gravedad y 9 muertos. Álava registró 6744 percances laborales, de ellos 31 graves. En esta provincia fallecieron 9 trabajadores.

Por sectores

El sector servicios concentró el mayor número de accidentes laborales, algo relacionado con el hecho de que es la actividad económica en la que trabajan más personas, ya que tiene más de 760 000 afiliados. El año pasado registró 20 114 accidentes, 87 de los cuales fueron graves. En este sector 17 personas fallecieron mientras trabajaban.

La industria vasca, que es el segundo sector con más empleo (unos 168 000 afiliados) sumó el año pasado 11 298 accidentes laborales, de los cuales 50 fueron graves. Hay que añadir 4 víctimas mortales.

La construcción, con alrededor de 4000 empleados, registró el año pasado 8 personas fallecidas en el trabajo. En total, hubo 4101 accidentes laborales, 50 de gravedad.

Por último, solo una persona perdió la vida el año pasado en Euskadi mientras trabajaba en la agricultura, ganadería o pesca (unos 9000 trabajadores). En este sector hubo 498 accidentes labores, de los cuales 8 fueron graves.