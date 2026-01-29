Lana
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lan-istripu kopurua % 6,4 jaitsi da Euskadin 2025ean, baina behargin gehiago hil dira ezbeharretan

Iaz 36.011 istripu izan ziren EAEn, 2024an baino ia 2.500 gutxiago, baina 30 langile hil ziren; aurreko urtean 27 behargin hil ziren.

operario-Donostia-efe
Donostian lan-istripu batean hildako langile baten irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lan-istripu kopurua % 6,4 jaitsi zen iaz Euskadin (36.011), 2024an baino ia 2.500 gutxiago. Dena dela, ezbeharrotan hil ziren lagunen kopuruak gora egin zuen, 30 behargin hil zirelako; 27 hil ziren aurreko urtean.

Osalan Laneko Osasun eta Segurtasunerako Euskal Erakundearen estatistikaren arabera, istripu gehienak lanpostuan bertan gertatu ziren (31.712), hau da, urtean % 6,8ko jaitsiera izan zen. Gainerako 4.299 istripuak in itinere izan ziren, hau da, lanera iristeko edo lanetik itzultzeko joan-etorrietan (-%4,2).

Lan-istripu gehienak larritasun arinekoak izan ziren (35.798), eta 183 kasu larri egon ziren. Datu horri istripuotan hildakoen kasuen kopurua, 30: 24 lanaldian gertatu ziren, eta 6 in itinere.

Lurraldeka, Bizkaian 18.038 istripu gertatu ziren, horietatik 90 larriak izan ziren eta 12 heriotza izan ziren. Gipuzkoan 11.299 istripu izan ziren, 12 larri, eta 9 hildako. Araban 6.744 lan-ezbehar jazo ziren, horietatik 31 larriak. Lurralde horretan 9 langile hil ziren.

Sektoreka

Zerbitzuen sektorean izan ziren lan-istripu gehienak, eta jarduera ekonomiko horretan dihardutelako langile gehienak, batik bat; izan ere, 760.000 afiliatu baino gehiago dago. Iaz 20.114 istripu erregistratu ziren, eta horietatik 87 larriak izan ziren. Sektore horretan17 pertsona hil ziren lanean ari zirela.

Industrian, enplegu gehien duen bigarren sektorea izanik (168.000 afiliatu inguru), 11.298 lan-istripu izan ziren iaz, eta horietatik 50 larriak izan ziren.

Eraikuntzan 4.000 bat langilek dihardute, eta iaz 8 pertsona hil ziren beharrean ari zirela. Guztira, 4.101 lan-istripu izan ziren, 50 larriak.

Azkenik, iaz pertsona bakarra hil zen Euskadin nekazaritzan, abeltzaintzan edo arrantzan lanean ari zela (9.000 langile inguru). Sektore horretan 498 lan-istripu izan ziren, eta horietatik 8 larriak izan ziren. 

Lan istripuak administrazioen agenda politikoaren ardatz izatea eskatu dute sindikatuek
Lan istripuak Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Araba Gipuzkoa Lana Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Pentsiodunen protesta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alderdiek pentsioak "trukerako txanpon" gisa ez erabiltzea eskatu dute pentsiodunek PPren egoitzen atarian

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak elkarretaratzeak deitu ditu Hegoaldeko hiriburuetan, "PP, Vox, Junts eta UPNk, eskuinak eta ultraeskuinak" pentsioak igotzeko dekretuari uko egiteagatik "haserre" daudela adierazteko. Izan ere, joan den asteartean, alderdi horiek eman zioten kontrako botoa Kongresuan aurtengo pentsioen igoera jasotzen zuen lege-dekretuari.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X