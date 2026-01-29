Los pensionistas exigen ante las sedes del PP que las pensiones no sean "moneda de cambio" partidista

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado concentraciones en las capitales de Hegoalde para expresar su "indignación" por el rechazo de "las derechas y las ultraderechas de PP, Vox, Junts y UPN" al decreto de revalorización de las pensiones, con su voto en contra el pasado martes en el Congreso al real decreto ley que, entre otras cosas, recogía la subida de las pensiones para este año.