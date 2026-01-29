SECTOR DEL TAXI
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Taxistas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se movilizarán el 4 de febrero contra los "abusos" de las plataformas VTC

La Federación Vasca del Taxi reclama a las instituciones inspecciones para vehículos VTC, como Uber o Cabify, como las que pasan en el sector del taxi.
Protesta de taxistas en Bilbao. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako taxilariak ibilgailu gidaridunen "gehiegikerien" aurka mobilizatuko dira otsailaren 4an
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Federación Vasca del Taxi ha convocado una movilización para el próximo miércoles (4 de febrero) en Bilbao, contra los "abusos" de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha acordado participar en la convocatoria de movilización que ha hecho la Federación Vasca del Taxi. 

El objetivo de la movilización es que las instituciones vascas lleven a cabo inspecciones diarias a los VTC, con el fin de que se pongan todos los medios para regular el sector. 

En un comunicado, la Federación Vasca de Taxistas ha denunciado que, tras la movilización del pasado 18 de noviembre, el Gobierno Vasco inició una campaña de inspección a los vehículos VTC. Sin embargo, ha destacado que a pesar de que el 65 % de los vehículos fueron sancionados no se han realizado más inspecciones. 

Titulares de Hoy Taxis Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Economía

Te puede interesar

Mikel Jauregi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco propondrá al Ejecutivo español "revisar las distorsiones" que encarecen la factura energética de la industria

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por un lado, pide medidas fiscales como la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica; por otro lado, la exención de los peajes de Transporte & Distribución (T&D) del 80 % para los consumidores electro intensivos. Además, llama a acelerar la generación eléctrica renovable porque da "un poco de vergüenza" que Euskadi esté en un 7 %.

Cargar más
Publicidad
X