Taxistas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se movilizarán el 4 de febrero contra los "abusos" de las plataformas VTC
La Federación Vasca del Taxi ha convocado una movilización para el próximo miércoles (4 de febrero) en Bilbao, contra los "abusos" de las plataformas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber o Cabify, para las que reclaman a las instituciones inspecciones como las que pasan en el sector del taxi.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha acordado participar en la convocatoria de movilización que ha hecho la Federación Vasca del Taxi.
El objetivo de la movilización es que las instituciones vascas lleven a cabo inspecciones diarias a los VTC, con el fin de que se pongan todos los medios para regular el sector.
En un comunicado, la Federación Vasca de Taxistas ha denunciado que, tras la movilización del pasado 18 de noviembre, el Gobierno Vasco inició una campaña de inspección a los vehículos VTC. Sin embargo, ha destacado que a pesar de que el 65 % de los vehículos fueron sancionados no se han realizado más inspecciones.
