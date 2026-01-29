Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako taxilariak VTCen sektoreko "gehiegikerien" aurka mobilizatuko dira otsailaren 4an
Taxilarien Euskal Federazioak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du alokairuko auto gidaridunekin ikuskaritzarik egiten, eta taxien sektoreak egin behar dituen kontrolen parekoak egin ditzaten eskatu dute.
Taxilarien Euskal Federazioak mobilizazio eguna deitu du datorren otsailaren 4rako, Bilbon, VTC ibilgailu gidaridunen "abusuen" aurka eta Eusko Jaurlaritzak horien gaineko ikuskaritzarik egiten ez duela salatzeko.
UPTA elkarteko taxilariek ere bat egin dute mobilizazioarekin.
Ibilgailu gidaridunen Uber eta Cabify zerbitzuetan ere ikuskaritzak egitea eskatzen dute, eta sektorea arautzeko bitartekoak jartzea.
Taxilarien Euskal Federazioak ohar bidez zabaldutako informazioaren arabera, pasa den azaroaren 18ko mobilizazioaren ondoren alokairuko ibilgailu gidaridunen ikuskatze kanpaina abiatu zuen Eusko Jaurlaritzak. Aitzitik, % 65ek zigorrak jaso arren, deitoratu dute Bizkaian ez dela ikuskapen gehiagorik egin.
Ildo horretan, legea betetzea eta ibilgailu gidaridunek ere horrelako azterketak egin behar izatea aldarrikatu dute, eta behar izanez gero, zigortutako ibilgailuak zerbitzuz kanpo uztea.
Traktoreak aterako dituzte kalera gaur Bilbon, Iruñean eta Gasteizen, EBren eta Mercosurren arteko akordioaren aurka
Bilbon San Mameseko zabalgunean elkartuko dira 10:00etatik aurrera, Gasteizen 10:30ean irtengo dira Eusko Jaurlaritzaren egoitzatik, eta Iruñean manifestazioa egingo dute, 17:00etan, Baluarteko plazatik abiatuta.
Osakidetzak martxoan irekiko du hurrengo EPEan izena emateko epea, eta 5.425 plaza izango ditu
Azterketak 2026an zehar egingo dira, eta uda baino lehen hasiko dira hautagai gehien dituzten kategorietako probak.
ELAk eta LABek gogor salatu dute patronala Gipuzkoako egoitzetako negoziazio mahaira agertu ez izana
Sindikatuen arabera, argi geratu da patronalak ez duela negoziatzeko inolako borondaterik eta sektoreko langileak mespretxatzen ari dela.
Arabako laborariek traktorada-protesta egin dute Lakuan, Mercosurrekiko akordioaren aurka
UAGA eta ATACA elkarteek deituta, mobilizazioa egin dute Eusko Jaurlaritzaren egoitzaraino, Lakuan, Gasteizen. Gainera, Arabako nekazaritza eremuetan eguzki-parkeak egiteko proiektuen aurka ere protesta egin dute.
Pepsico enpresak iragarri du LEEa egingo duela bere merkataritza sarean, eta horrek hiru euskal etxeri eragingo die
Bilboko, Donostiako eta Gasteizko taberna, jatetxe, supermerkatu txiki eta janari-dendak zuzenean hornitzen duen sarean izango du eragina.
EB-India akordioa Euskadiko industriarentzako "oso onuragarria" izango dela dio Jaurlaritzak
Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuaren hitzetan, merkataritza-truke baten alde aliantzak egiteko Europak duen eredua "oso ondo datorkigu, nazio esportatzaile garen aldetik".
Jaurlaritzak industriaren faktura energetikoa merkatzeko neurriak proposatuko dizkio Espainiako Gobernuari
Mikel Jauregi Industria sailburuak proposatu du, batetik, elektrizitate sorkuntzaren gaineko % 7ko zerga kentzea eta, bestetik, kontsumitzaile elektrointentsiboek garraio eta banaketako bidesarien % 20 ordaintzea.
Mercadonak banaketaren sektorearen gailurrean jarraitu du 2025ean, % 30eko kuotarekin
Kontsumo handiko merkataritza elektronikoan (elikagaiak eta higienea) lehen postua Amazonek du, % 36,6ko kuotarekin. EAEko saltoki handien eta elikadura kate handien salmentak % 0,9 hazi ziren 2025ean, aurreko urtearekin alderatuta.
Urre ontzaren prezioak 5.260 dolarrak gainditu ditu, eta errekorra ezarri
Adituek azaldu dutenez, metal hori dibertsifikaziorako funtsezko aktibo bihurtu da, banku zentralen desdolarizazio progresiboan kokatzen da eta tentsio geopolitikoen aurrean babes-aktibo gisa justifikatzen da.