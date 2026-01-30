UGT, CC. OO. y USO firman un acuerdo para el convenio de limpieza en Álava
UGT, CC. OO. y USO han firmado este viernes con la patronal un preacuerdo de convenio provincial de limpieza de edificios y locales de Álava, del que se han desmarcado ELA y LAB, por considerarlo insuficiente.
Han sido estos dos sindicatos los que han hecho público el acuerdo para un convenio de vigencia hasta 2029, un periodo que ELA considera excesivo, y que prevé incrementos salariales "no vinculados al IPC".
Según ELA, esta fórmula no permite recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y supone una subida que apenas se refleja en el salario base, ya que se aplica mayoritariamente en el plus de convenio.
Para esta central es especialmente grave el "retroceso" en materia de salud laboral, ya que hasta ahora las trabajadoras en situación de incapacidad por enfermedad común percibían el 100 % de su base de cotización hasta los 180 días, cálculo que quedará excluido a partir de ahora.
LAB también ha criticado que las trabajadoras se vayan a ver "penalizadas" durante los primeros vente días de baja "por el simple hecho de enfermar" y que en materia salarial se mantenga el riesgo de seguir perdiendo poder adquisitivo "como ha ocurrido en los últimos cinco años".
A juicio de este sindicato este preacuerdo supone "ahondar aún más en la ya precaria situación de estas trabajadoras, condenadas a subsistir con unos salarios que justo sobrepasan el SMI".
