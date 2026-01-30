Araba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek akordioa sinatu dute Arabako garbiketa-hitzarmenerako

ELA eta LAB sindikatuek, aldiz, baztertu egin dute aurreakordioa, "amore ematea" delakoan, eta "atzerakada nabarmena" dakarrela iritzita. Uste dute "langileak erosteko ahalmena galtzeko arriskuan" egongo direla, "azken bost urteetan gertatu den bezala".

Pertsona bat garbitzen. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek Arabako eraikinak eta lokalak garbitzeko hitzarmen probintzialaren aurreakordioa sinatu dute patronalarekin ostiral honetan. ELAk eta LABek, aldiz, baztertu egin dute, nahikoa ez dela iritzita.

Bi sindikatu horiek eman dute argitara 2029ra arte indarrean egongo den hitzarmen baterako akordioaren berri. ELAren ustez, epe hori gehiegizkoa da, eta "KPIari lotu gabeko" soldata-igoerak aurreikusten ditu.

ELAren arabera, horrek ez du aukerarik ematen azken urteetan galdutako erosteko ahalmena berreskuratzeko, eta igoera hori ez da ia oinarrizko soldatan islatzen, gehienbat hitzarmeneko plusean aplikatzen baita.

Sindikatu horrentzat, bereziki larria da lan-osasunaren arloko "atzerakada"; izan ere, orain arte gaixotasun arruntagatiko ezintasun-egoeran zeuden emakumezko langileek kotizazio-oinarriaren % 100 jasotzen zuten 180 egunera arte, eta hori kanpoan geratuko da aurrerantzean.

LABek, halaber, bajaren lehen egunetan langileak "zigortuta" egongo direla kritikatu du, " gaixotze hutsagatik", eta soldaten arloan eros ahalmena galtzen jarraitzeko arriskuan egongo direla langileak, "azken bost urteetan gertatu den bezala".

Sindikatu horren ustez, aurreakordio horrek "langile horien egoera prekarioan sakontzea dakar, LGSa ozta-ozta gainditzen duten soldatekin irautera kondenatuta baitaude".

Araba Sindikatuak Lan gatazkak Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Tubos Reunidos
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Tubos Reunidosek enplegu-erregulazioko espediente bat proposatuko du Amurrio eta Trapagarango lantegietan

Tubos Reunidoseko zuzendaritza bi lantegietako enpresa-batzordeekin bildu da gaur goizean, lan-erregulazioko espedientea iragarri ondoren. Sindikatuetako iturrien arabera, bileran, zuzendaritzak planteatuko dituzten neurriak aurkeztu ditu. Kontsulta aldiak, paraleloak eta bi lantegietarako, otsailaren 9an hasiko dira, eta asmoa da negoziazioa bi enpresa batzordeekin negoziazio mahai bakar batean garatzea.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X