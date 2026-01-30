UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek akordioa sinatu dute Arabako garbiketa-hitzarmenerako
ELA eta LAB sindikatuek, aldiz, baztertu egin dute aurreakordioa, "amore ematea" delakoan, eta "atzerakada nabarmena" dakarrela iritzita. Uste dute "langileak erosteko ahalmena galtzeko arriskuan" egongo direla, "azken bost urteetan gertatu den bezala".
UGT, CC. OO. eta USO sindikatuek Arabako eraikinak eta lokalak garbitzeko hitzarmen probintzialaren aurreakordioa sinatu dute patronalarekin ostiral honetan. ELAk eta LABek, aldiz, baztertu egin dute, nahikoa ez dela iritzita.
Bi sindikatu horiek eman dute argitara 2029ra arte indarrean egongo den hitzarmen baterako akordioaren berri. ELAren ustez, epe hori gehiegizkoa da, eta "KPIari lotu gabeko" soldata-igoerak aurreikusten ditu.
ELAren arabera, horrek ez du aukerarik ematen azken urteetan galdutako erosteko ahalmena berreskuratzeko, eta igoera hori ez da ia oinarrizko soldatan islatzen, gehienbat hitzarmeneko plusean aplikatzen baita.
Sindikatu horrentzat, bereziki larria da lan-osasunaren arloko "atzerakada"; izan ere, orain arte gaixotasun arruntagatiko ezintasun-egoeran zeuden emakumezko langileek kotizazio-oinarriaren % 100 jasotzen zuten 180 egunera arte, eta hori kanpoan geratuko da aurrerantzean.
LABek, halaber, bajaren lehen egunetan langileak "zigortuta" egongo direla kritikatu du, " gaixotze hutsagatik", eta soldaten arloan eros ahalmena galtzen jarraitzeko arriskuan egongo direla langileak, "azken bost urteetan gertatu den bezala".
Sindikatu horren ustez, aurreakordio horrek "langile horien egoera prekarioan sakontzea dakar, LGSa ozta-ozta gainditzen duten soldatekin irautera kondenatuta baitaude".
