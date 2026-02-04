Los sindicatos ELA, LAB, CC. OO. y ESK han denunciado la "agresión" de la Ertzaintza a personas que se encontraban participando en una "pacífica" movilización en Vitoria-Gasteiz en demanda de mejoras laborales para el sector de la intervención social de Álava.

Estos sindicatos han afirmado, a través de un comunicado, que las personas trabajadoras del sector, que esta semana han convocado dos jornadas de huelga, "sufren las consecuencias del sistema de subcontratación fomentado por los diferentes gobiernos de PNV y PSE".

"Es evidente que la reivindicación de las plantillas es muy incómoda para los equipos de Ramiro González y Maider Etxebarria", han señalado, en referencia al diputado general de Álava y a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz.

Además, han denunciado que, en la mañana de este miércoles, tras una "pacífica movilización", las personas que se manifestaban en demanda de mejoras laborales para los trabajadores del sector "han sufrido una inaceptable e injustificada carga de la Ertzaintza, agrediendo a las personas que se estaban disolviendo tras la manifestación".

ELA, LAB, CC. OO. y ESK han criticado esta "inaceptable" actuación de la Ertzaintza, y han advertido de que no van a tolerar "que se agreda físicamente a quienes reivindican condiciones laborales dignas".