ELA, LAB, CC. OO. eta ESK sindikatuek Ertzaintzak Gasteizen manifestari "baketsuen" aurka egindako "erasoak" salatu dituzte

Arabako esku-hartze sozialaren sektorean lan-hobekuntzak eskatzeko mobilizazioa egin dute Arabako hiriburuan.

Mobilizazioaren irudia. Argazkia: ESK
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA, LAB, CC. OO. eta ESK sindikatuek salatu dute Ertzaintzak "eraso" egin diela Gasteizen mobilizazio "baketsu" batean parte hartzen ari ziren pertsonei, Arabako esku-hartze sozialaren sektorerako lan-hobekuntzak eskatzen ari zirenei.

Sindikatu horiek ohar baten bidez adierazi dutenez, aste honetan bi greba-egun deitu dituzten sektoreko langileek "EAJren eta PSEren gobernuek sustatutako azpikontratazio sistemaren ondorioak pairatzen dituzte".

"Argi dago plantillen aldarrikapena oso deserosoa dela Ramiro Gonzalezen eta Maider Etxebarriaren taldeentzat", adierazi dute, Arabako ahaldun nagusiari eta Gasteizko alkateari erreferentzia eginez.

Salatu dutenez, asteazken goizean, "mobilizazio baketsu" baten ostean, sektoreko langileentzat lan-hobekuntzak eskatzeko manifestatzen ari ziren pertsonek "Ertzaintzaren karga onartezina eta justifikaziorik gabea jasan dute, manifestazioaren ostean desegiten ari ziren pertsonei eraso eginez".

ELA, LAB, CC. OO. eta ESK sindikatuek Ertzaintzaren jarduera "onartezina" kritikatu dute, eta ohartarazi dute ez dutela onartuko "lan-baldintza duinak aldarrikatzen dituztenei fisikoki erasotzea".

Ela Sindikatua Lan gatazkak lab sindikatua CCOO ESK Ekonomia

