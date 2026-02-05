Transporte público
Bizkaia mantiene hasta el 31 de diciembre los descuentos al transporte público

La aprobación supone mantener la gratuidad infantil hasta los 14 años y descuentos de % 50 en las tarifas de Gazte y 40 % en el resto de abonos multiviaje más allá del 20 de febrero. 

Bilbobus-bilbao-transporte
Un autobús de Bilbao. Imagen de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Bizkaian garraio publikoko deskontuak abendura arte luzatuko dira
author image

EITB

Última actualización

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha acordado este jueves prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 las medidas de bonificación al transporte público. Gracias a la aprobación la población infantil hasta 14 años viajarán gratis, se aplicará un descuento del 50 % en la tarifa de títulos Gazte y un 40 % en abonos y billetes del resto de viajes múltiples. 

Tal y como se ha referido en el Consejo, el objetivo de esta prórroga es, por un lado, dar continuidad a las medidas de protección del transporte público colectivo establecidas en los reales decretos aprobados hasta hoy y, por otro, garantizar que los usuarios de Bizkaia tengan tarifas más baratas durante todo el 2026.

Actualización de tarifas

Además, como cada año, el CTB ha aprobado la actualización de las tarifas. Cada viaje con la tarjeta Barik, el más utilizado, solo se incrementa 3 céntimos, pasando de 0,70 a 0,73 euros.

Con este incremento, el Consorcio de Transportes de Bizkaia pretende garantizar un transporte público de calidad, manteniendo unos precios accesibles. 

Bizkaia Diputación Foral de Bizkaia Bilbobus Metro Bilbao Economía

