El consejero Hurtado confía en que el impuesto turístico pueda aplicarse en toda Euskadi en 2027

Javier Hurtado. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Hurtado sailburuak turismo-zerga 2027an EAE osoan aplikatu ahal izatea espero du

Última actualización

El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha calificado de "positivo" el contenido de la norma foral elaborada por las diputaciones forales y ha destacado que se trata de una normativa "homogénea" para los tres territorios históricos. Además, ha aplaudido que se trate de un impuesto progresivo, que hará que "pague más quien más tiene".

