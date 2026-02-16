¿Cuáles son las peticiones del personal médico?
La principal petición del personal médico para realizar esta huelga es la creación de un Estatuto marco propio, y lo hacen porque entienden que su trabajo tiene unas características diferentes respecto al resto de colectivos del ámbito de la Sanidad.
Entre esas características estaría el reconocimiento a la “calidad del trabajo”, basado en la “responsabilidad” hacia el paciente, según José Luis Paulín, delegado Sindicato Médico Euskadi (SME), que junto con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) ha convocado la huelga.
Argumentan que la formación académica, de entre 10 y 12 años, supera por mucho las demás categorías, subrayando que es un “esfuerzo formativo absolutamente superior”. Así, piden una clasificación profesional singular, una nueva categoría A1.
Reclaman una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborables, y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida.
La petición de estas organizaciones sindicales incluye también un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial.
También reclaman la prohibición de la movilidad forzosa.
Por otra parte, quieren renegociar la formación sanitaria especializada, cómo se está cumpliendo y "cómo se protege a las nuevas generaciones de médicas y facultativas".
También han abogado por el reconocimiento de la profesión de riesgo, debido a la exposición a agentes biológicos, químicos, jornadas extenuantes, el estrés inherente a la toma de decisiones críticas y las elevadas cifras de 'burnout' que afectan al colectivo.
En paralelo, han reclamado protección frente a las agresiones, sobre todo en Atención Primaria (AP).
Para todo ello, piden una mesa de negociación propia.
En este sentido, aseveran que en el Estado español está avanzando en una dirección contraria a la de los países del entorno europeo, asegurando que la mayoría cuenta con una norma específica para los profesionales médicos y trabajan en el reconocimiento de sus derechos profesionales.
