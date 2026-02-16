Zer eskatzen dute medikuek?
Medikuen sindikatuek Estatutu Marko propioa eskatzen dute, euren lanbideak Osasunaren sektoreko gainerako lanbideetatik bereizten dituzten ezaugarriak dituela argudiatuta.
Medikuek aste honetan greba egiteko eskaera nagusia Estatutu Marko propioa sortzea da, uste baitute euren lanak ezaugarri desberdinak dituela osasun arloko gainerako kolektiboekin alderatuta.
Ezaugarri horien artean "lanaren kalitatea" aitortzea dago, pazientearekiko "erantzukizunean" oinarrituta, Jose Luis Paulin Euskadiko Sendagileen Sindikatuaren (SME) ordezkariaren arabera. Mediku Sindikatuen Espainiako Konfederazioarekin (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuarekin (SMA), Metges de Catalunyarekin (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkartearekin (AMYTS) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuarekin (O'MEGA) batera deitu du grebara SMEk.
Argudiatzen dutenez, 10 eta 12 urte bitarteko prestakuntza akademikoak nabarmen gainditzen ditu gainerako kategorietakoa, eta "prestakuntzarako ahalegina handiagoa" dela azpimarratzen dute. Hala, lanbide sailkapen berezi bat eskatzen dute, A1 kategoria berri bat.
Astean gehienez 35 orduko lanaldia eskatzen dute, lanegunetako goizeko ordutegian, eta gainditzen den guztia lanalditik kanpokotzat hartzea, borondatez egitekoa, eta ordaindutakoa.
Borondatezko erretiro oso edo partzial aurreratuaren sistema ere aldarrikatzen dute.
Zentrotik zentrora lekualdatzea derrigorrezkoa izatea debekatzea ere eskatzen dute.
Bestalde, prestakuntza sanitario espezializatua berriro negoziatu nahi dute, nola betetzen ari den eta "medikuen belaunaldi berriak nola babestuko dituzten" jakiteko.
Lanbide arriskutsu gisa aitortzea ere lortu nahi dute, agente biologiko eta kimikoekin lan egiten dutelako, lanaldi nekagarriak dituztelako, erabaki kritikoak hartzeak sortzen duen estresagatik eta kolektiboari eragiten dioten burnout sindromeen kopuru handiengatik.
Era berean, erasoen aurkako babesa eskatu dute, batez ere Lehen Mailako Arretan.
Hori guztia adosteko, negoziazio mahai propioa eskatu dute.
Ildo horretan, Espainiako Estatua Europako gainerako herrialdeak doazen kontrako norabidean doala uste dute, gehienek mediku profesionalentzako arau espezifiko bat dutelako eta beren eskubide profesionalak aitortzen lan egiten dutelako.
