LAN-GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Medikuek astelehen honetan hasiko dute estatutu marko propio baten aldeko lehenengo greba astea

Monica Garcia Espainiako Osasun ministroak behin baino gehiagotan errefusatu du medikuentzako espresuki idatzitako arau hori sortzea.

MADRID (ESPAÑA), 14/02/2026.- Vista de la manifestación de médicos previa a la huelga de la semana próxima contra el estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud que ha comenzado en el Congreso y finaliza en el Ministerio de Sanidad. EFE/ Sergio Pérez
Manifestazioa Madrilen. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Estatuko medikuak grebara deituta daude datorren aste honetan, Espainiako Osasun Ministerioak bultzatutako estatutu markoaren aurka egiteko. Hainbat sindikaturen oniritzia du estatutu marko horrek, baina medikuek uste dute testu propio bat merezi dutela, euren berezitasunak eta erantzukizunak aitortuko dituena.

Lanuzteak astelehenetik ostiralera egingo dira, Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA), Kataluniako Medikuek (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkarteak (AMYTS), Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuak (O 'MEGA) osatutako greba-batzordeak iragarri zuenez.

Erakunde horien lehen jarduera koordinatua da. Luze daramate haserre estatutu markoa hartzen ari zen norabidearekin, Osasun Sistema Nazionaleko profesionalen lan-baldintzak arautzen dituen arauarekin, azken hiru urteetan Osasun Ministerioa eta negoziazio eremuko sindikatuak negoziatzen aritu direnarekin.

Urtarrilaren 26an, Osasun Ministerioak eta SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF sindikatuek iragarri zuten akordio bat lortu zutela estatutu markoaren lege-aurreproiektuaren testua onartzeko, eta, orain, Ministroen Kontseilutik pasatu ostean, Parlamentuan izapidetzen jarraitu beharko dutela.

Hala ere, Medikuen Greba Batzordeak errefusatu egin zuen akordio hori, kolektiboari buruzko kapitulu espezifiko bat besterik ez duelako jasotzen. Larunbat honetan hasi dituzte mobilizazioak, Madrilen manifestazioa eginda.

Monica Garcia Osasun ministro espainiarrak behin baino gehiagotan errefusatu du medikuentzako arau esklusibo bat egitea, Osasun Sistema Nazionalean "kohesioa hautsi eta desberdintasunak sortuko lituzkeela" iritzita.

Datorren asteko Medikuen Greba Batzordeak ekainera arte aurreikusita dituen bostetatik lehena izango da. Hurrengoak apirilaren 27tik 30era, maiatzaren 18tik 22ra eta ekainaren 15etik 19ra daude aurreikusita.

Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederaziotik zehaztu dutenez, elkarretaratzeak izango dira EAEn.

Lan gatazkak Osasuna Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

KUTXABANK-EFE.JPG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kutxabankeko erabiltzaileek ezingo dute bere kutxazainetan dirurik atera eta Bizum erabili larunbat honetan

Ostiraletik larunbaterako goizaldean egingo da geldialdi teknikoa, eta 12-18 ordu iraungo du. Tarte horretan, Kutxabankeko bezeroek txartelarekin ordaindu ahalko dute, bai fisikoki eta baita aplikazioen bidez (Apple Pay, Google Pay eta Samsung Pay) ere, eta beste finantza erakundeetako kutxazainetan dirua atera ahalko dute, inolako komisiorik ordaindu gabe.  

Gehiago ikusi
Publizitatea
X