Los médicos inician este lunes la primera de las cinco semanas de huelga por un Estatuto Marco propio
Los profesionales médicos y facultativos de todo el Estado español están llamados a la huelga la próxima semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad español, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.
Los paros están previstos entre el lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).
Se trata de la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.
El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.
Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones, que comenzó este sábado con una manifestación en Madrid.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud.
La huelga médica de la semana que viene será la primera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas en la CAV.
