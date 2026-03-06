Éxito de la BIEMH de este año
La bienal de la máquina-herramienta está a punto de finalizar y, aunque es un balance provisional, con 39 000 visitantes, los organizadores han destacado el éxito de esta edición para la "resiliencia".
Te puede interesar
Los precios de los carburantes suben casi un 14 % en menos de una semana en Hegoalde
La escalada se ha intensificado a partir del 1 de marzo, a raíz de la guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán.
El petróleo Brent se desboca por encima de 91 dólares, con una subida del 26 % en la semana
La guerra desatada en Oriente Próximo podría llevar a que todos los exportadores de energía de la región suspendan la producción en cuestión de semanas, lo que llevaría el precio del petróleo a 150 dólares por barril y podría "hundir las economías mundiales".
El lehendakari dice que la coordinación de Petronor con las instituciones por la fuga de benceno no fue la "adecuada"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que cuando se produjo un pico de emisiones de benceno en Muskiz, la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones "no se realizó de manera adecuada". Pradales ha respondido en el Parlamento Vasco a una pregunta de Sumar sobre lo ocurrido en Muskiz.
El precio de la vivienda se dispara un 12,3% en Euskadi en 2025
El encarecimiento ha sido mayor en la vivienda de segunda mano, que ha subido un 12,7%, mientras que la vivienda nueva se ha incrementado un 10,4%, según datos del INE.
El Gobierno Vasco fija en la huelga de comedores servicios mínimos con monitores para todo el alumnado e incluye tarea de cuidado
El Gobierno Vasco ha dictado la Orden por la que se garantiza el "mantenimiento del servicio esencial" en comedores escolares, ante la huelga convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo. El objetivo de esta medida es "garantizar que ningún menor quede desatendido, preservando al mismo tiempo el derecho de huelga de las personas trabajadoras".
UGT denuncia pintadas en la puerta de su despacho del Campus de Álava de EHU
El sindicado asegura que se trata de un nuevo intento de sabotaje que "se suma a una campaña de acoso por defender una posición propia".
Sanidad anuncia un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica pero CESM afirma que se mantiene la huelga
Según el comunicado publicado por el Ministerio el acuerdo da cauce a las reivindicaciones de los médicos como tener una interlocución directa para sus asuntos laborales y la mejora de la retribución de las guardias. La confederación de sindicátos médicos asegura que la única manera de desbloquear el conflicto es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros del Comité de Huelga.
Sidenor cierra el tren de laminación de Azkoitia y traslada a 36 empleados a Cantabria
La empresa siderúrgica ha decidido unificar la producción de los trenes de laminación de Gipuzkoa y Cantabria, lo que conlleva al traslado de 36 de los 250 empleados de Azkoitia a la planta de Reinosa.
Los carburantes suman siete semanas de subidas y se encarecen hasta un 1,26 % por el conflicto en Irán
Este encarecimiento marca un cambio de tendencia ya que, durante los últimos meses, gasolina y diésel se habían abaratado un 3,5 % y más del 5 %, respectivamente. No obstante, llenar el depósito sigue costando menos que hace un año.