BEC
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Éxito de la BIEMH de este año

bienal maquina herramiento makina erremintac
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Arrakastatsua izan da aurtengo BIEMH azoka
author image

EITB

Última actualización

La bienal de la máquina-herramienta está a punto de finalizar y, aunque es un balance provisional, con 39 000 visitantes, los organizadores han destacado el éxito de esta edición para la "resiliencia".

Bilbao Exhibition Centre Industria Ferias Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari dice que la coordinación de Petronor con las instituciones por la fuga de benceno no fue la "adecuada"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que cuando se produjo un pico de emisiones de benceno en Muskiz, la comunicación de Petronor con el servicio de emergencias y su coordinación con las instituciones "no se realizó de manera adecuada". Pradales ha respondido en el Parlamento Vasco a una pregunta de Sumar sobre lo ocurrido en Muskiz. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco fija en la huelga de comedores servicios mínimos con monitores para todo el alumnado e incluye tarea de cuidado

El Gobierno Vasco ha dictado la Orden por la que se garantiza el "mantenimiento del servicio esencial" en comedores escolares, ante la huelga convocada por los sindicatos LAB y ELA para los días 10, 11 y 12 de marzo. El objetivo de esta medida es "garantizar que ningún menor quede desatendido, preservando al mismo tiempo el derecho de huelga de las personas trabajadoras".
Osakidetza medikuak greba donostia protesta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sanidad anuncia un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica pero CESM afirma que se mantiene la huelga

Según el comunicado publicado por el Ministerio el acuerdo da cauce a las reivindicaciones de los médicos como tener una interlocución directa para sus asuntos laborales y la mejora de la retribución de las guardias. La confederación de sindicátos médicos asegura que la única manera de desbloquear el conflicto es convocar de manera formal una reunión con todos los miembros del Comité de Huelga.

Cargar más
Publicidad
X