El combustible se sitúa a 15 céntimos del máximo que llevó al Gobierno de España a aprobar una bonificación en 2022

En plena guerra en Oriente Medio, los precios de los carburantes suben día tras día. En la CAV, el diésel se sitúa en 1,767 euros por litro, mientras que la gasolina se paga de media a 1,649 euros. El Gobierno español aprobó las ayudas cuando estos combustibles alcanzaron los 1,91 y 1,81 euros por litro, respectivamente.

En plena escalada de la tensión en Oriente Próximo, los precios de los carburantes vuelven a situarse en una zona de presión que recuerda al arranque de la crisis energética de 2022. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el 8 de marzo la gasolina se situó en 1,649 euros por litro y el diésel en 1,767 euros en la Comunidad Autónoma Vasca, una fotografía que recuerda la vivida hace cuatro años, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

La comparación refleja una diferencia clara entre ambos combustibles. La gasolina todavía se mantiene por debajo de los máximos alcanzados en la primavera de 2022, cuando llegó a superar los dos euros por litro, así como de los 1,82 euros que marcó el 8 de marzo de aquel año. El diésel, en cambio, ha vuelto a situarse en una franja muy similar a la registrada en esas mismas fechas, lo que lo convierte de nuevo en el carburante más tensionado.

Sin embargo, el punto de partida difiere en las dos crisis, ya que mientras que en 2022 los precios empezaron a escalar a partir de los 1,53 y 1,64 euros, este año lo han hecho por debajo de los 1,5 euros

Para contener el impacto de aquella escalada, el Gobierno español aprobó el 29 de marzo de 2022 un paquete de medidas urgentes, entre ellas la bonificación de 20 céntimos por litro, que entró en vigor el 1 de abril y amortiguó parte del golpe en el bolsillo de los consumidores.

Aquellas medidas se adoptaron cuando los combustibles rozaban ya los 2 euros por litro: el diésel se situaba a 1,91 euros y la gasolina en 1,81 euros en la CAV; lo que es lo mismo, a 0,221 y 0,146 euros de los precios actuales, respectivamente.

En apenas una semana, los precios de los carburantes han aumentado hasta 0,3 euros en la CAV. Este ha sido el incremento del diésel, que ha pasado de 1,467 a los 1,767 en siete días. En el caso de la gasolina, la escalada ha sido de 0,151 en el mismo periodo. 

