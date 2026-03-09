Energia
Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago gasolina gaur egun

Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,81 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.

EITB

Azken eguneratzea

Ekialde Hurbilean tentsioak gora egiten ari den honetan, erregaien prezioak 2022ko energia-krisiaren hasiera gogorarazten duen presio-une batean kokatzen ari dira berriz ere. Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren azken datuen arabera, martxoaren 8an gasolina litroko 1,649 eurokoa izan zen eta diesela 1,767 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Argazki horrek duela lau urte, Errusiak Ukraina inbaditu zuenean, bizi izandakoa gogorarazten du.

Gasolina oraindik 2022ko udaberrian lortutako maximoen azpitik dago, orduan litroko bi eurotik gorakoa izan baitzen, baita urte hartako martxoaren 8an ezarritako 1,82 euroen azpitik ere. Diesela, aldiz, data horietan erregistratutakoaren oso antzeko mailan kokatu da berriro, eta berriz ere tentsio handieneko erregaia bilakatu da.

Hala ere, abiapuntua desberdina da bi krisialdietan; izan ere, 2022an prezioak 1,53 eta 1,64 eurotik abiatuta igotzen hasi ziren, eta aurten, berriz, 1,5 euro azpitik bi erregaien kasuan.

Igoera haren eraginari eusteko, Espainiako Gobernuak premiazko neurri sorta bat onartu zuen 2022ko martxoaren 29an, litroko 20 zentimoko hobaria, besteak beste. Hobari hori apirilaren 1ean sartu zen indarrean, eta kolpearen zati bat kontsumitzaileen poltsikoan arindu zuen.

Neurri horiek hartu ziren erregaiak litro bakoitzeko 2 euro inguru ordaintzen zirenean: diesela 1,91 eurotan zegoen eta gasolina 1,81 eurotan EAEn; hau da, egungo prezioetatik 0,221 eta 0,146 eurora, hurrenez hurren.

Astebetean, erregaien prezioak 0,3 eurora arte igo dira EAEn. Zehazki, horixe izan da dieselaren hazkundea, zazpi egunean 1,467 izatetik 1,767 izatera igaro baita litroaren prezioa. Gasolinaren kasuan, eskalada 0,151ekoa izan da aldi berean.

