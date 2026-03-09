Hobaria onartzera eraman zuten maximoetatik 15 zentimora dago gasolina gaur egun
Ekialde Ertaineko gerran, erregaien prezioak gora egiten ari dira egunez egun. EAEn, diesela litroko 1,767 eurokoa da, eta gasolina, berriz, 1,649 eurokoa. Espainiako Gobernuak laguntzak onartu zituen erregai horiek litroko 1,91 eta 1,81 eurokoak izan zirenean, hurrenez hurren.
Ekialde Hurbilean tentsioak gora egiten ari den honetan, erregaien prezioak 2022ko energia-krisiaren hasiera gogorarazten duen presio-une batean kokatzen ari dira berriz ere. Trantsizio Ekologikorako Ministerioaren azken datuen arabera, martxoaren 8an gasolina litroko 1,649 eurokoa izan zen eta diesela 1,767 eurokoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Argazki horrek duela lau urte, Errusiak Ukraina inbaditu zuenean, bizi izandakoa gogorarazten du.
Gasolina oraindik 2022ko udaberrian lortutako maximoen azpitik dago, orduan litroko bi eurotik gorakoa izan baitzen, baita urte hartako martxoaren 8an ezarritako 1,82 euroen azpitik ere. Diesela, aldiz, data horietan erregistratutakoaren oso antzeko mailan kokatu da berriro, eta berriz ere tentsio handieneko erregaia bilakatu da.
Hala ere, abiapuntua desberdina da bi krisialdietan; izan ere, 2022an prezioak 1,53 eta 1,64 eurotik abiatuta igotzen hasi ziren, eta aurten, berriz, 1,5 euro azpitik bi erregaien kasuan.
Igoera haren eraginari eusteko, Espainiako Gobernuak premiazko neurri sorta bat onartu zuen 2022ko martxoaren 29an, litroko 20 zentimoko hobaria, besteak beste. Hobari hori apirilaren 1ean sartu zen indarrean, eta kolpearen zati bat kontsumitzaileen poltsikoan arindu zuen.
Neurri horiek hartu ziren erregaiak litro bakoitzeko 2 euro inguru ordaintzen zirenean: diesela 1,91 eurotan zegoen eta gasolina 1,81 eurotan EAEn; hau da, egungo prezioetatik 0,221 eta 0,146 eurora, hurrenez hurren.
Astebetean, erregaien prezioak 0,3 eurora arte igo dira EAEn. Zehazki, horixe izan da dieselaren hazkundea, zazpi egunean 1,467 izatetik 1,767 izatera igaro baita litroaren prezioa. Gasolinaren kasuan, eskalada 0,151ekoa izan da aldi berean.
Zure interesekoa izan daiteke
Luzatu egingo da Tubos Reunidosen LEEaren kontsulta aldia, enpresaren azken proposamena aztertzeko
Enpresak 301 kaleratzeei eta Amurrioko altzairutegiaren itxierari eutsi die. Hala ere, enpresa uztearen baldintzak hobetu ditu. Ondorioz, Batzordeak, bozketa bidez, kontsulta epea luzatzea erabaki du, eskaintza aztertzeko, plantillarekin kontsultatzeko eta onartzen duten edo ez erabakitzeko.
ELAk eta LABek ez dute onartu patronalak Arabako metalgintzako hitzarmenerako egindako proposamena, “atzerakoia” delakoan
Bi sindikatuek eskaintza bertan behera uzteko eskatu diote SEAri, sektoreko 25.000 langileen erosahalmena ez duelako bermatzen.
EAEko taxilariak martxoaren 26an mobilizatuko dira, Uberren Donostiako "intrusismo profesionalaren" aurka
Taxien Euskal Federazioak azpimarratu du administrazioek alokairuko auto gidaridunen jarduera "onartzen" dutela, eta indarrean dagoen araudia betetzea eskatu du.
Gas naturalaren prezioak % 30 egin du gora eta 69 euroan dago
Prezioaren igoera Ekialde Hurbileko tentsioaren gorakadaren ondorioz gertatu da, otsailaren amaieran egindako erasoaldi militarraren eta energia-hornidura etetearen beldurra nagusitu baita.
Tubos Reunidoseko langileek auto-ilara luzeak sortu dituzte Bilbon, Enekuri eta San Mameseko sarreretan
Manifestazioan zehar, langileek trafiko arazoak eragin dituzte, izan ere, Zunzunegi etorbidean eta Jesusen Bihotza plazan eserialdiak egin dituzte.
Lanuzteak Tubos Reunidosen enplegu-erregulazioko espedientearen bilera erabakigarriaren aurrean
Amurrioko plantillako langileek lanuzte gehiago hasi zituzten bart, zuzendaritzaren eta batzordearen arteko bilera erabakigarriarekin bat eginez, Lan Erregulazioko Espedientea (LEE) aztertzeko. Gaur amaituko da kontsulta-aldia, akordiorik ez badago edota luzatzen ez bada.
Lanuztea dute berriro gaur gauetik hasita Tubos Reunidosen, azken negoziazio bileraren atarian
22:00etan, 24 orduko lanuztea abiatuko dute beharginek. Asteartean ere, 24 orduko lanuztea egingo dute; eta asteazkenetik igandera, 4 orduko geldialdiak egingo dituzte txanda bakoitzean.
Azkoitiko Sidenorreko langileek manifestazioa egin dute euren lanpostuak defendatu eta enpresaren "utzikeria" salatzeko
Enpresa batzordeak deituta, ehunka pertsona kalera atera dira Sidenorrek Azkoitiko ijezketa trena itxiko duela eta 36 behargin Reinosara (Kantabria) lekualdatuko dituela salatzeko.
Kezka kamioilarien artean, erregaien prezioaren igoera dela eta: "Urre likidoa daramagu; lapurretak hasiko dira"
Ekialde Hurbileko gerrak eragin zuzena du garraioan, eta laster zabal daiteke eguneroko bizitzako beste eremu batzuetara. Kamioilariak oso kezkatuta daude prezioak astebetean izan duen igoera handiagatik.