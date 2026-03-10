El sector vasco de automoción facturó 24 853 millones de euros en 2025, un 1,9 % menos

El sector vasco de automoción cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 24 853 millones de euros, un 1,9 % menos que en el ejercicio anterior, como consecuencia del "estancamiento" de la producción de vehículos en algunos mercados con "fuerte" presencia vasca, como Europa y Norteamérica.

Según ha informado en un comunicado el clúster de Automoción de Euskadi (Acicae), estos resultados, que no contemplan el peso específico de Mercedes Benz Vitoria, son atribuibles al estancamiento de la producción de vehículos en algunos mercados con fuerte presencia vasca como Europa y Norteamérica.

A ello, han añadido, se suman factores como la política de aranceles "que ha penalizado a la industria europea", la desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos con respecto a las expectativas o la entrada de competidores chinos que han recortado cuota de mercado a las empresas europeas.

En cuanto al empleo, en Euskadi, al cierre del ejercicio, trabajaban 38 200 personas, un 1,3 % menos que el año anterior, aunque la cifra, han precisado desde el clúster, "sigue superando las 140 000 personas en todo el mundo".

En palabras de la directora general de Acicae, Inés Anitua, "la situación, de cara a 2026, sigue siendo delicada debido a una transformación profunda del sector con cambios tecnológicos, de regulatoria y geopolíticos, a los que se suma, además, otro factor externo reciente, como la guerra de Irán".