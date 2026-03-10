AUTOMOCIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El sector vasco de automoción facturó 24 853 millones de euros en 2025, un 1,9 % menos

Según ha informado el clúster de Automoción de Euskadi (Acicae), estos resultados son atribuibles al estancamiento de la producción de vehículos en algunos mercados con fuerte presencia vasca como Europa y Norteamérica.
MAM-eko argazkia: automocion_
Empresa del sector de la automoción, en una imagen de archivo. EITB
Euskaraz irakurri: EAEko automozio sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, % 1,9 gutxiago
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El sector vasco de automoción cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 24 853 millones de euros, un 1,9 % menos que en el ejercicio anterior, como consecuencia del "estancamiento" de la producción de vehículos en algunos mercados con "fuerte" presencia vasca, como Europa y Norteamérica.

Según ha informado en un comunicado el clúster de Automoción de Euskadi (Acicae), estos resultados, que no contemplan el peso específico de Mercedes Benz Vitoria, son atribuibles al estancamiento de la producción de vehículos en algunos mercados con fuerte presencia vasca como Europa y Norteamérica.

A ello, han añadido, se suman factores como la política de aranceles "que ha penalizado a la industria europea", la desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos con respecto a las expectativas o la entrada de competidores chinos que han recortado cuota de mercado a las empresas europeas.

En cuanto al empleo, en Euskadi, al cierre del ejercicio, trabajaban 38 200 personas, un 1,3 % menos que el año anterior, aunque la cifra, han precisado desde el clúster, "sigue superando las 140 000 personas en todo el mundo".

En palabras de la directora general de Acicae, Inés Anitua, "la situación, de cara a 2026, sigue siendo delicada debido a una transformación profunda del sector con cambios tecnológicos, de regulatoria y geopolíticos, a los que se suma, además, otro factor externo reciente, como la guerra de Irán".

Titulares de Hoy Industria del automóvil Industria Comunidad Autonóma Vasca Economía

Te puede interesar

Iñigo Ansola
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Iñigo Ansola: "Me alegra que una gran inversión venga a Euskal Herria"

Tras conocerse que la empresa china Hithium Energy ha abandonado su intención de venir a Euskadi y ha apostado por Navarra, el presidente del Bizkaia Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha asegurado que no entrará en una pugna territorial. Ansola ha manifestado que se alegra por Navarra porque cree que la presencia de la empresa china en la Comunidad Foral también tendrá un impacto positivo en la CAV.

Wu-chivite-irujo-hithium
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra

María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.

Cargar más
Publicidad
X