EAEko automozio sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, % 1,9 gutxiago

Euskadiko Automozio Klusterrak (Acicae) jakinarazi duenez, emaitza horiek EAEko presentzia handia duten zenbait merkatutan, hala nola Europan eta Ipar Amerikan, ibilgailuen ekoizpena gelditu egin delako dira.
Automozioaren sektoreko enpresa, artxiboko irudi batean. EITB
EAEko automozio sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen iaz, 2024an baino % 1,9 gutxiago, sektoreak presentzia handia duen merkatuetan —hala nola, Europan eta Ipar Amerikan— ibilgailuen ekoizpena "gelditu" delako. 

ACICAE Euskadiko Automozio Klusterrak gaur ohar bidez jakinarazi duenez, emaitza horiek ez dute Mercedes Benz Vitoriaren pisu espezifikoa kontuan hartzen. Klusterraren arabera, sektoreak presentzia handia duen merkatuetan —hala nola, Europan eta Ipar Amerikan— ibilgailuen ekoizpena "gelditu" egin delako izan daiteke. 

Sektorearen arabera, ordea, ez da arrazoi bakarra. Horrez gain, muga-zergak, ibilgailu elektrikoen salmentaren jaitsiera eta Txinako lehiakideen presentzia nabarmendu dituzte. 

Enpleguari dagokionez, pasa den urtearen amaieran 38.200 pertsonak lan egiten zuten sektorean, aurreko urtean baino % 1,3 gutxiagok. Hala ere, klusterraren arabera, mundu osoan 140.000 baino gehiago dira. 

Ines Anitua Acicaeko zuzendari nagusiaren hitzetan, 2026. urteari begira, egoera delikatua da oraindik, eta sektoreak dituen erronkei Irango gerraren ondorioak gehitu behar zaizkie. 

