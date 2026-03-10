Radio Taxi Donosti y las sidrerías refuerzan el transporte durante la temporada de txotx
Radio Taxi Donosti y la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa han reforzado su colaboración para garantizar la movilidad durante la temporada de txotx, con el objetivo de facilitar un transporte público seguro a quienes acuden a las sidrerías. Ambas entidades destacan la plena operatividad de la Zona de Régimen Especial (ZRE) de Donostialdea y la consolidación de la figura del socio colaborador como claves para mejorar el servicio en esta época de gran afluencia.
El modelo de coordinación prioriza la atención en municipios con alta concentración de sidrerías como Astigarraga, Hernani, Urnieta, Usurbil y Oiartzun. Gracias a este sistema, los taxistas locales pueden operar de forma coordinada con la central de Radio Taxi Donosti, lo que permite responder con mayor eficacia al incremento de la demanda que se produce durante la temporada sidrera.
La incorporación de taxistas de Astigarraga —integrados desde julio de 2025— y de Hernani —desde diciembre del mismo año— a esta red conjunta permite atender llamadas las 24 horas y priorizar a los profesionales de cada municipio, recurriendo a refuerzos desde San Sebastián solo cuando la demanda supera la capacidad local. Desde su integración se han realizado más de 2.000 servicios en Astigarraga y más de 200 en Hernani, mientras que durante la actual temporada de sidrerías ya se han contabilizado más de 650 traslados vinculados a este sector.
Te puede interesar
Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra
María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente nacional Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.
Grupo Volkswagen recorta su beneficio un 44,3 % en 2025, hasta 6900 millones de euros
La disminución de beneficios de la compañía alemana se ha debido a los aranceles estadounidenses, los gastos relacionados con el ajuste de la estrategia de productos de Porsche, los efectos cambiarios y los efectos de la combinación de precios. No obstante, los ingresos por ventas en 2025 se han mantenido en gran medida estables.
El precio de la luz se dispara a su máximo en más de un año por el conflicto en Oriente Medio
Desde febrero de 2025 no se registraba un precio medio diario más alto en el mercado mayorista eléctrico.
El precio del petróleo cae más del 6 % hasta los 92 dólares el barril de Brent
En la víspera, el barril de petróleo alcanzó los 120 dólares, pero tras las declaraciones de Trump asegurando que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" el crudo redujo drásticamente la subida. El precio del gas natural ha abierto la sesión de este martes con una fuerte caída superior al 15 %, hasta los 47 euros por megavatio hora.
Será noticia: Huelga en los comedores escolares públicos de Euskadi, inversión de la empresa china Hithium en Navarra y Trump ve la guerra con Irán "prácticamente terminada"
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La empresa china Hithium invertirá 405 millones en Navarra con una planta de baterías que generaría 746 empleos
La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, detallará esta mañana los planes de la empresa china. Según ha sabido EITB, la empresa habría optado finalmente por Navarra pese a que en mayo del año pasado firmó un memorando estratégico con el Ejecutivo vasco para explorar una posible implantación en Euskadi.
Huelga en los comedores escolares de la educación pública hasta el jueves
La primera jornada de paro ha comenzado con movilizaciones en Bilbao, mientras que mañana habrá protestas en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca.
El Brent sube un 6,76 % el lunes, pero cierra a la baja y por debajo de los 100 dólares
A lo largo del día ha llegado a rozar los 120 dólares por barril y los ministros del G7 se han reunido para acordar su disposición a tomar medidas e incluso a liberar las reservas. El petróleo de Texas ha cerrado la jornada en torno a 95 dólares.
El combustible se sitúa a 15 céntimos del máximo que llevó al Gobierno de España a aprobar una bonificación en 2022
En plena guerra en Oriente Medio, los precios de los carburantes suben día tras día. En la CAV, el diésel se sitúa en 1,767 euros por litro, mientras que la gasolina se paga de media a 1,649 euros. El Gobierno español aprobó las ayudas cuando estos combustibles alcanzaron los 1,91 y 1,81 euros por litro, respectivamente.