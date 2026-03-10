Radio Taxi Donosti y las sidrerías refuerzan el transporte durante la temporada de txotx

Radio Taxi Donosti y la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa han reforzado su colaboración para garantizar la movilidad durante la temporada de txotx, con el objetivo de facilitar un transporte público seguro a quienes acuden a las sidrerías. Ambas entidades destacan la plena operatividad de la Zona de Régimen Especial (ZRE) de Donostialdea y la consolidación de la figura del socio colaborador como claves para mejorar el servicio en esta época de gran afluencia.

El modelo de coordinación prioriza la atención en municipios con alta concentración de sidrerías como Astigarraga, Hernani, Urnieta, Usurbil y Oiartzun. Gracias a este sistema, los taxistas locales pueden operar de forma coordinada con la central de Radio Taxi Donosti, lo que permite responder con mayor eficacia al incremento de la demanda que se produce durante la temporada sidrera.

La incorporación de taxistas de Astigarraga —integrados desde julio de 2025— y de Hernani —desde diciembre del mismo año— a esta red conjunta permite atender llamadas las 24 horas y priorizar a los profesionales de cada municipio, recurriendo a refuerzos desde San Sebastián solo cuando la demanda supera la capacidad local. Desde su integración se han realizado más de 2.000 servicios en Astigarraga y más de 200 en Hernani, mientras que durante la actual temporada de sidrerías ya se han contabilizado más de 650 traslados vinculados a este sector.