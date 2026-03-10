Donostialdea
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Radio Taxi Donosti y las sidrerías refuerzan el transporte durante la temporada de txotx

La coordinación con taxistas locales y la activación de la Zona de Régimen Especial garantizan el servicio en municipios sidreros de Donostialdea.
sidra sagardoa sidreria sagardotegia txotx efe
Euskaraz irakurri: Radio Taxi Donosti eta sagardotegiek txotx denboraldian garraioa indartzea adostu dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Radio Taxi Donosti y la Asociación de Sidrerías de Gipuzkoa han reforzado su colaboración para garantizar la movilidad durante la temporada de txotx, con el objetivo de facilitar un transporte público seguro a quienes acuden a las sidrerías. Ambas entidades destacan la plena operatividad de la Zona de Régimen Especial (ZRE) de Donostialdea y la consolidación de la figura del socio colaborador como claves para mejorar el servicio en esta época de gran afluencia.

El modelo de coordinación prioriza la atención en municipios con alta concentración de sidrerías como Astigarraga, Hernani, Urnieta, Usurbil y Oiartzun. Gracias a este sistema, los taxistas locales pueden operar de forma coordinada con la central de Radio Taxi Donosti, lo que permite responder con mayor eficacia al incremento de la demanda que se produce durante la temporada sidrera.

La incorporación de taxistas de Astigarraga —integrados desde julio de 2025— y de Hernani —desde diciembre del mismo año— a esta red conjunta permite atender llamadas las 24 horas y priorizar a los profesionales de cada municipio, recurriendo a refuerzos desde San Sebastián solo cuando la demanda supera la capacidad local. Desde su integración se han realizado más de 2.000 servicios en Astigarraga y más de 200 en Hernani, mientras que durante la actual temporada de sidrerías ya se han contabilizado más de 650 traslados vinculados a este sector.

Donostia-San Sebastián Taxis Hernani Astigarraga Economía

Te puede interesar

Wu-chivite-irujo-hithium
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca "la historia de un éxito" con el anuncio de implantación de Hithium en Navarra

María Chivite, quien ha formalizado el anuncio avanzado ayer en Madrid junto al presidente nacional Pedro Sánchez y los directivos de la multinacional china, y han confirmado la "prudencia" con la que se trabaja en este acuerdo, por lo que aún está por decidir la ubicación exacta de la futura planta. No obstante, la elección de Navarra encaja tanto en la apuesta de las políticas navarras en relación con la energía, y con la creación de empleo, como con el deseo de Hithium de expandirse hacia Europa.
Cargar más
Publicidad
X