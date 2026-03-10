Donostialdea
Radio Taxi Donosti eta sagardotegiek txotx denboraldian garraioa indartzea adostu dute

Tokiko taxilariekin koordinatuta eta Erregimen Bereziko Eremua aktibatuta, Donostialdeko zerbitzua bermatuko da.

Agentziak | EITB

Radio Taxi Donosti eta Gipuzkoako Sagardotegien Elkarteak lankidetza indartu dute txotx garaian mugikortasuna bermatzeko, sagardotegietara joaten direnei garraio publiko segurua eskaintzeko. Bi erakundeek nabarmendu dute Donostialdeko Erregimen Bereziko Eremuak (BBE) eraginkortasun osoa duela, eta bazkide laguntzailearen figura sendotu dela, zerbitzua hobetzeko gako gisa, jende asko biltzen den garai honetan.

Koordinazio ereduak sagardotegi kopuru handia duten herrietan jartzen du arreta, hala nola, Astigarraga, Hernani, Urnieta, Usurbil eta Oiartzunen. Sistema horri esker, tokiko taxilariek Radio Taxi Donosti zentralarekin koordinatuta lan egin dezakete, eta, horri esker, eraginkortasun handiagoz erantzun ahal diote sagardo-denboraldian gertatzen den eskariaren gorakadari.

Astigarragako —2025eko uztailetik integratuta— eta Hernaniko —urte bereko abendutik— taxilariak sare bateratu horretan sartzeak aukera ematen du 24 orduz deiak artatzeko eta udalerri bakoitzeko profesionalei lehentasuna emateko; Donostiatik errefortzuetara joko da soilik eskaerak tokiko gaitasuna gainditzen duenean. Zerbitzua hasi zenetik, 2.000 bidai baino gehiago egin dira Astigarragan, eta 200 baino gehiago Hernanin. Sagardotegien aurtengo denboraldian, berriz, 650 lekualdatze baino gehiago egin dira sektore horrekin lotuta.

Donostia Taxiak Hernani Astigarraga Ekonomia

