Osakidetza celebrará en junio los primeros exámenes de la OPE conjunta 2023-2025
El Gobierno Vasco publicará en marzo las bases específicas de nueve categorías de la convocatoria, que suma 5425 plazas, 2160 de ellas de nueva creación.
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado que las bases específicas de nueve categorías de la OPE conjunta de Osakidetza correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 se publicarán este mes de marzo y que los primeros exámenes se celebrarán en junio.
Estas pruebas corresponderán a las categorías más numerosas de la convocatoria, que agrupa las ofertas públicas de empleo de tres años y contempla un total de 5425 plazas. De ellas, 2160 son de nueva creación, según ha explicado el consejero durante su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao.
La convocatoria forma parte de la estrategia del Departamento de Salud para reforzar el empleo estable en el sistema sanitario público vasco y mejorar su capacidad asistencial. Martínez ha recordado que en 2025 ya se estabilizaron más de 11 000 profesionales en Osakidetza y ha subrayado que el objetivo ahora es seguir reduciendo la eventualidad, fidelizar talento y reforzar las plantillas.
A esta OPE conjunta se sumarán además otras iniciativas como la oferta de plazas de difícil cobertura, ampliada a hospitales comarcales, y una convocatoria específica adaptada para personas con discapacidad intelectual. Según el consejero, una plantilla más estable permitirá mejorar la continuidad asistencial y fortalecer los equipos sanitarios.
