Osakidetza celebrará en junio los primeros exámenes de la OPE conjunta 2023-2025

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha anunciado que las bases específicas de nueve categorías de la OPE conjunta de Osakidetza correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025 se publicarán este mes de marzo y que los primeros exámenes se celebrarán en junio.

Estas pruebas corresponderán a las categorías más numerosas de la convocatoria, que agrupa las ofertas públicas de empleo de tres años y contempla un total de 5425 plazas. De ellas, 2160 son de nueva creación, según ha explicado el consejero durante su intervención en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao.

La convocatoria forma parte de la estrategia del Departamento de Salud para reforzar el empleo estable en el sistema sanitario público vasco y mejorar su capacidad asistencial. Martínez ha recordado que en 2025 ya se estabilizaron más de 11 000 profesionales en Osakidetza y ha subrayado que el objetivo ahora es seguir reduciendo la eventualidad, fidelizar talento y reforzar las plantillas.

A esta OPE conjunta se sumarán además otras iniciativas como la oferta de plazas de difícil cobertura, ampliada a hospitales comarcales, y una convocatoria específica adaptada para personas con discapacidad intelectual. Según el consejero, una plantilla más estable permitirá mejorar la continuidad asistencial y fortalecer los equipos sanitarios.