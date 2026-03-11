Osasuna
Osakidetzak ekainean egingo ditu 2023-2025 lan-eskaintza publiko bateratuaren lehen azterketak

Eusko Jaurlaritzak martxoan zehar argitaratuko ditu deialdiaren bederatzi kategorien oinarri espezifikoak; guztira, 5.425 plaza daude, horietatik 2.160 berriak.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri du 2023, 2024 eta 2025 urteetako Osakidetzaren LEP bateratuko bederatzi kategorien oinarri espezifikoak martxoan argitaratuko direla eta lehen azterketak ekainean izango direla.

Hiru urteko lan-eskaintza publikoak biltzen dituen deialdiko kategoriarik jendetsuenak izango dira proba horiek, eta guztira 5.425 lanpostu eskainiko dira. Horietatik 2.160 berriak dira, sailburuak Bilbon egindako Forum Europa-Tribuna Euskadi foroan azaldu duenez.

Deialdia Osasun Sailak euskal osasun-sistema publikoan enplegu egonkorra indartzeko eta asistentzia-gaitasuna hobetzeko duen estrategiaren parte da. Martinezek gogora ekarri du 2025ean Osakidetzan 100.000 profesional baino gehiago egonkortu zirela, eta azpimarratu du oraingo helburua dela behin-behinekotasuna murrizten jarraitzea, talentua leialtzea eta plantillak indartzea.

Baterako LEP horri beste ekimen batzuk gehituko zaizkio, hala nola betetzen zailak diren plazen eskaintza, eskualdeko ospitaleetara zabaldua, eta adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat egokitutako deialdi espezifiko bat. Sailburuaren hitzetan, langile egonkorragoak izanez gero, asistentziaren jarraitutasuna hobetu eta osasun taldeak indartuko dira.

