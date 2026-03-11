Osakidetzak ekainean egingo ditu 2023-2025 lan-eskaintza publiko bateratuaren lehen azterketak
Eusko Jaurlaritzak martxoan zehar argitaratuko ditu deialdiaren bederatzi kategorien oinarri espezifikoak; guztira, 5.425 plaza daude, horietatik 2.160 berriak.
Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuak iragarri du 2023, 2024 eta 2025 urteetako Osakidetzaren LEP bateratuko bederatzi kategorien oinarri espezifikoak martxoan argitaratuko direla eta lehen azterketak ekainean izango direla.
Hiru urteko lan-eskaintza publikoak biltzen dituen deialdiko kategoriarik jendetsuenak izango dira proba horiek, eta guztira 5.425 lanpostu eskainiko dira. Horietatik 2.160 berriak dira, sailburuak Bilbon egindako Forum Europa-Tribuna Euskadi foroan azaldu duenez.
Deialdia Osasun Sailak euskal osasun-sistema publikoan enplegu egonkorra indartzeko eta asistentzia-gaitasuna hobetzeko duen estrategiaren parte da. Martinezek gogora ekarri du 2025ean Osakidetzan 100.000 profesional baino gehiago egonkortu zirela, eta azpimarratu du oraingo helburua dela behin-behinekotasuna murrizten jarraitzea, talentua leialtzea eta plantillak indartzea.
Baterako LEP horri beste ekimen batzuk gehituko zaizkio, hala nola betetzen zailak diren plazen eskaintza, eskualdeko ospitaleetara zabaldua, eta adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat egokitutako deialdi espezifiko bat. Sailburuaren hitzetan, langile egonkorragoak izanez gero, asistentziaren jarraitutasuna hobetu eta osasun taldeak indartuko dira.
Ekialde Hurbileko gatazkak piztutako ziurgabetasunaren aurrean nola jokatu aztertzeko bilduko da gaur Industria Defendatzeko taldea
Zamudioko Parke Teknologikoan egingo dute bilera, eta bertan izango dira Eusko Jaurlaritzaren ordezkariak, enpresak, klusterrak eta hainbat eragile. Energiaren prezioen gorakadak euskal industrian izan dezakeen eragina aztertzea eta neurriak lehenbailehen hartzea izango dute helburu.
Mercedesen VLE berria Gasteizen fabrikatuko dute
Mercedes Benzek monobolumen VLE ibilgailu berria aurkeztu du astearte honetan Stuttgarten (Alemania). Erabat elektrikoa da, eta Gasteizko lantegian egingo dute.
'Bizkaia Crowdlending': Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berria
Bizkaiko enpresa txikiek diru iturri gehiago izan dezaten finantzazio sistema berri bat jarri dute martxan Foru Aldundiak eta Elkargik. Herritarrek aukera izango dute enpresa txikiak arriskurik gabe finantzatzeko. Izan ere, ekarpenek Elkargiren berme osoa izango dute.
Brentaren prezioa 90 dolarretik jaitsi da agintariek Irango Gerrari buruz egindako adierazpenen ondotik
Bezperan, petrolio upela 120 dolarrera iritsi zen, baina Trumpek Irango gerra "ia amaituta" zegoela esan ostean, prezioek beheranzko bideari ekin zioten eta 86 dolarren bueltan geratu da. Gas naturalaren eta elektrizitatearen merkatuak ere lasaitzen ari dira; gasa ia % 9 jaitsi da eta elektrizitatearen prezioa % 24 murriztuko da asteazkenean.
Aurreakordioa lortu dute eskola jangeletako negoziazioan, eta greba deialdia bertan behera geratu da
LABek jakinarazi duenez, "lan, soldata eta gizarte arloko hobekuntza garrantzitsuak" jasotzen ditu akordioak, eta "lorpen historikoa" da. Bere aldetik, ELAk aurreratu du ez duela sinatuko ituna, "langileek eskatutako gutxienekoak betetzen ez dituelako".
Erregaien prezioen igoera gainbegiratzen ari da Espainiako Gobernua, arau-hausterik izan den argitzeko
Facua kontsumitzaileen elkarteak salatu du Irango gerra baliatzen ari direla gasolindegiak, prezioak puzteko. Jokabide "espekulatibo" horren aurrean, esku hartzeko eskatu dio Espainiako Gobernuari.
Imanol Pradales, Hithium enpresari buruz: "Nafarroarako ona dena gure herrirako ona da"
Pradales lehendakariak publikoki zoriondu ditu Maria Chivite presidentea eta Irujo sailburua, nahiz eta aitortu Eusko Jaurlaritzak ere lan handia egin duela Hithiumen proiektua Euskadira erakartzeko. Nafarroa aukeratzea "oso albiste ona" dela esan du, eta gogorarazi du "Europako beste edozein tokitan" lur har zezakeela.
EAEko automobilgintza sektoreak 24.853 milioi euro fakturatu zituen 2025ean, aurreko urtean baino % 1,9 gutxiago
Euskadiko automobilgintza klusterrak (Acicae) jakinarazi duenez, emaitza horiek etorri dira EAEk presentzia handia duten zenbait merkatutan, hala nola Europan eta Ipar Amerikan, ibilgailuen ekoizpena gelditu egin delako.
Talgok 200 langile kontratatzeko prozesua abiatu du Araban
Erdi-mailako edo goi-mailako profil industrialeko langileak eta ingeniariak kontratatuko ditu enpresak. Egun 700 behargin inguru dituen Ribabellosako lantegiaren gaitasun industriala handitu nahi dute, sei mila milioi euroko eskaera-zorroari aurre egiteko.