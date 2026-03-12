Kutxabank logra en 2025 un resultado récord de 641,3 millones, un 19,7 % más
Kutxabank ha registrado un resultado neto "récord" de 641,43 millones de euros en 2025, lo que supone un 19,7 % más que un año antes, mientras que sus ingresos 'core' se han situado en 1.886,2 millones, con una caída del 6,3 %. Asimismo, su volumen de negocio ha crecido un 8,6 %, hasta los 145.750 millones.
En un comunicado, la entidad atribuye sus resultados de 2025 al fuerte crecimiento de su actividad comercial y al buen rendimiento de sus principales líneas estratégicas de expansión y diversificación. Durante el año, la concesión de nuevas hipotecas aumentó un 26,3 %, mientras que el apoyo financiero a empresas impulsó el negocio mayorista, cuyo saldo creció un 11 %. Dentro de este segmento destacaron la banca Corporativa, con un aumento del 16 %, y la banca de Empresas, que creció un 18 %.
En conjunto, el volumen total de negocio del grupo, que incluye créditos, depósitos y recursos gestionados fuera de balance, alcanzó los 145.750 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 8,6% respecto al año anterior. Este incremento refleja la mayor actividad tanto en financiación como en gestión de ahorro e inversión.
El banco también ha destacado el impacto económico que genera en la sociedad. En 2025, el 79 % de sus ingresos (1.956,7 millones de euros) se destinó a salarios, pagos a proveedores, impuestos y dividendo social. Además, el 60% del beneficio neto (384,7 millones) se repartió entre sus fundaciones accionistas para financiar proyectos sociales. Ese mismo año distribuyó también un dividendo extraordinario en acciones de Iberdrola valorado en 400 millones de euros y anunció que elevará el payout al 70% en 2026, apoyado en su crecimiento y su nivel de solvencia.
Kutxabank registró en 2025 un aumento importante en la concesión de crédito, impulsado en parte por la bajada de los tipos de interés, que reactivó la demanda de inversión. En el caso de particulares y familias, destacó especialmente el crecimiento de las hipotecas: la nueva financiación para la compra de vivienda alcanzó los 4.302 millones de euros, un 26,3 % más que en 2024.
En el ámbito empresarial, la financiación también creció con fuerza. El crédito destinado a apoyar al tejido empresarial alcanzó un saldo de 16.043 millones de euros, un 10,9 % más que el año anterior. Dentro de esta actividad sobresalieron la banca corporativa, que aumentó un 16 % hasta los 7.091 millones, y la banca de empresas, que creció un 18 % hasta los 2.717 millones.
En banca mayorista también destacó el área de financiación estructurada (como financiación sindicada y project finance), con operaciones por valor de 1.300 millones de euros, de las cuales el 40 % fueron de financiación sostenible. Además, la financiación a promoción inmobiliaria permitió apoyar la construcción de 5.911 viviendas, un 43,5 % más, mientras que en banca institucional los recursos gestionados alcanzaron los 7.100 millones.
La entidad también reforzó su apuesta por la financiación sostenible. En 2025 concedió 3.968 millones de euros en este tipo de financiación, un 55 % más que en 2024. La mayor parte (74,3 %) se destinó a empresas. Además, el crédito al consumo con criterios “verdes” creció un 40 % y las hipotecas sostenibles ya superaron el 20 % de la nueva producción.
Por otro lado, Kutxabank siguió creciendo en gestión de ahorro e ingresos por seguros. Gestiona más de 44.600 millones de euros en recursos fuera de balance, con un aumento del 14,3 % en fondos de inversión y del 5,1 % en aportaciones a planes de pensiones. El negocio asegurador sumó 123.860 nuevas pólizas y elevó un 18% las primas de nueva producción. En términos de solidez financiera, el banco mantiene una ratio de solvencia del 21,6 % y una tasa de morosidad del 1,1 %, una de las más bajas del sector.
