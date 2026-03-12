Kutxabankek 641,3 milioiko emaitza errekorra lortu du 2025ean, % 19,7 gehiago
Erakundeak bere merkataritza-jardueraren hazkunde handiari eta hedapen eta dibertsifikazioko ildo estrategiko nagusien errendimendu sendoari egotzi dizkie 2025eko emaitzak. Urtean zehar, hipoteka berrien emakidak % 26,3 egin zuen gora, eta enpresei emandako finantza-laguntzak handizkako negozioa bultzatu zuen.
Kutxabankek 641,43 milioi euroko emaitza garbi "errekorra" izan du 2025ean, hau da, urtebete lehenago baino % 19,7 gehiago. Bere 'core' jardueraren diru-sarrerak 1.886,2 milioitan kokatu dira, % 6,3ko jaitsierarekin. Halaber, bere negozio-bolumena % 8,6 hazi da, 145.750 milioiraino.
Erakundeak, 2025eko emaitzak merkataritza-jardueraren hazkunde handiari eta hedapeneko eta dibertsifikazioko ildo estrategiko nagusien errendimendu onari egotzi dizkio emaitzak. Urtean zehar, hipoteka berrien emakidak % 26,3 egin zuen gora, eta enpresei emandako laguntza finantzarioak, berriz, handizkako negozioa bultzatu zuen (% 11 egin zuen gora). Segmentu horren baitan, banka korporatiboa (% 16) eta enpresetarako banka (% 18) nabarmendu ziren.
Oro har, taldearen negozio-bolumen osoa, balantzetik kanpo kudeatutako kredituak, gordailuak eta baliabideak barne, 145.750 milioi eurora iritsi zen 2025ean, hau da, % 8,6ko hazkundea izan zuen aurreko urtearen aldean. Hazkunde horrek erakusten du jarduera handiagoa izan zela finantzaketan zein aurrezki- eta inbertsio-kudeaketan.
2025ean, bere diru-sarreren % 79 (1.956,7 milioi euro) soldatetara, hornitzaileei egindako ordainketetara, zergetara eta dibidendu sozialera bideratu zen. Gainera, irabazi garbiaren % 60 (384,7 milioi euro) bere fundazio akziodunen artean banatu zen proiektu sozialak finantzatzeko. Urte horretan bertan, Iberdrolaren akzioetan ere ezohiko dibidendu bat banatu zuen, 400 milioi eurotan baloratua, eta iragarri zuen payout-a % 70era igoko zuela 2026an, bere hazkundean eta kaudimen mailan oinarrituta.
Kutxabankek hazkunde handia izan zuen 2025ean kreditu-emakidan, hein batean interes-tasen jaitsierak bultzatuta, eta horrek inbertsio-eskaria suspertu zuen. Partikularren eta familien kasuan, hipoteken hazkundea nabarmendu zen bereziki: etxebizitza erosteko finantzaketa berria 4.302 milioi eurora iritsi zen, 2024an baino % 26,3 gehiago.
Enpresa-arloan ere finantzaketak gora egin zuen. Enpresa-sareari laguntzeko kredituak 16.043 milioi euroko saldoa lortu zuen, aurreko urtean baino % 10,9 gehiago. Jarduera horren baitan, banka korporatiboa (% 16 hazi zen, 7.091 milioiraino) eta enpresa-banka (% 18 hazi zen, 2.717 milioiraino) nabarmendu ziren.
Handizkako bankuetan ere finantzaketa egituratuaren arloa nabarmendu zen (finantzaketa sindikatua eta baliabiderik gabea edo project finance delakoa), 1.300 milioi euroko eragiketekin, eta horietatik % 40 finantzaketa jasangarrikoak izan ziren. Gainera, higiezinen sustapenerako finantzaketari esker 5.911 etxebizitza eraikitzen lagundu zen, % 43,5 gehiago, eta banku instituzionaletan 7.100 milioi euro kudeatu ziren.
Erakundeak finantzaketa iraunkorraren aldeko apustua ere indartu zuen. 2025ean 3.968 milioi euro eman zituen finantzaketa mota horretan, 2024an baino % 55 gehiago. Gehiena ( % 74,3) enpresetara bideratu zen. Gainera, kontsumorako kreditua % 40 hazi zen irizpide "berdeak" erabiliz eta hipoteka jasangarriak produkzio berriaren % 20 baino gehiago izan ziren.
Bestalde, Kutxabankek gora egiten jarraitu zuen aseguruen bidezko aurrezkien eta diru-sarreren kudeaketan. Balantzetik kanpoko baliabideetan 44.600 milioi euro baino gehiago kudeatzen ditu, inbertsio-funtsetan % 14,3 eta pentsio-planetarako ekarpenetan % 5,1 handituta. Aseguru-negozioak 123.860 poliza berri batu zituen eta produkzio berriko primak % 18 igo zituen. Finantza-sendotasunari dagokionez, bankuak % 21,6ko kaudimen-ratioari eta % 1,1eko berankortasun-tasari eusten dio, sektoreko txikienetakoa.
